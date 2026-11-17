央視《每周質量報告》11月15日踢爆山東乳山銀灘針對中老年人的低價睇樓團亂象。中介及開發商以約150元（人民幣，下同）包食住的團費，吸引長者跨省睇樓，再以「以租養貸」等話術誘騙高價接盤。目前，乳山市已第一時間成立專項工作組，對涉事樓盤及虛假宣傳等問題展開現場核查。



中介及開發商以約150元（人民幣，下同）包食住的團費，吸引長者跨省睇樓，再以「以租養貸」等話術誘騙高價接盤。（央視新聞）

中介及開發商以約150元（人民幣，下同）包食住的團費，吸引長者跨省睇樓，再以「以租養貸」等話術誘騙高價接盤。（央視新聞）

標價41萬實值不足9萬 隱瞞開發商破產

據《央視新聞》，央視記者直擊這個由物業機構策劃的睇樓團。單人團費僅150元，夫妻同行只需200元。

團友抵達乳山銀灘後，名義上是海灘觀光，但不足半小時就被催促上車，直奔售樓處。現場所見，長者身邊幾乎都有一至兩名身穿西裝的銷售人員「人盯人」貼身跟隨，全程無微不至。

現場所見，長者身邊幾乎都有一至兩名身穿西裝的銷售人員「人盯人」貼身跟隨，全程無微不至。（央視新聞）

現場所見，長者身邊幾乎都有一至兩名身穿西裝的銷售人員「人盯人」貼身跟隨，全程無微不至。（央視新聞）

其中，江蘇張女士今年8月參加丹陽中介組織的乳山睇樓團，被帶到「香港平遠國際城」售樓處。

銷售聲稱買樓後酒店每年返租3萬，足以覆蓋月供。張女士最終以41萬元（人民幣，下同）簽下一套50.6平方米單位，但其後發現同小區同面積單位二手價不足9萬。

香港平遠國際城售樓處銷售人員。（央視新聞）

「香港平遠國際城」售樓處。（央視新聞）

更離譜的是，銷售催促她簽字後即收走全部合約，事隔近3個月，張女士取得合同後才發現出賣方總公司早於2023年被法院裁定破產。

事隔近3個月，張女士取得合同後才發現出賣方總公司早於2023年被法院裁定破產。（央視新聞）

中介教路造假騙貸 退房反索8.2萬違約金

簽約翌日，張女士被帶往銀行辦理按揭面簽。面對無穩定收入的她，中介當場教路造假：「銀行問到婚姻狀況，你就說離異。」張女士越想越不對勁，欲退房解約，卻遭開發商索要合約總價20%（即8.2萬元）的違約金。

她四出維權處處碰壁，開發商更否認「以租養貸」承諾，推說「托管你去找酒店，不歸銷售部管」。

中介當場教路造假：「銀行問到婚姻狀況，你就說離異。」（央視新聞）

報道還指出，除了虛假承諾，陷阱更在後頭。開發商要求消費者先交5萬元定金才能查看合同。記者查看產權證後發現，該樓盤產權原為70年，但已過25年，縮水逾三分一。

央視記者查看產權證後，發現產權年限原為70年，目前已過25年，縮水三分一以上。（央視新聞）

官方急組專班排查 同區積弊逾千宗

報道指出，目前乳山市住建局、市監局、公安局等已成立專項組，對鼎泰臻寓、香港平遠國際城等涉事主體現場核查，同步拉網式排查全市在售樓盤及中介，整治同類亂象。

數據顯示，乳山法院僅2021年就受理涉海景房案件1397宗，佔全院案件逾一成，同類「售後包租」套路積弊由來已久。