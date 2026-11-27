據海關總署消息，近日，海關在開展跨境電商零售進口食品安全風險監測時，從一款標稱為瑞士生產的雀巢澳版「Alfamino」氨基酸全水解嬰幼兒配方奶粉1+段樣品中檢出蠟樣芽孢桿菌嘔吐毒素。對此，雀巢母嬰官方旗艦店客服回應，涉事產品並未通過一般貿易渠道及任何雀巢官方渠道進入中國大陸市場。



近日，海關在開展跨境電商零售進口食品安全風險監測時，從一款標稱為瑞士生產的雀巢澳版「Alfamino」氨基酸全水解嬰幼兒配方奶粉1+段樣品中檢出蠟樣芽孢桿菌嘔吐毒素。（中國海關總署）

雀巢澳版「Alfamino」奶粉。（網絡圖片）

綜合內媒《中國新聞網》、《南方都市報》等報道，此款標稱為瑞士生產的雀巢奶粉在跨境電商平台企業杭州天貓進出口有限公司售賣。海關在雀巢澳版「Alfamino」氨基酸全水解嬰幼兒配方奶粉1+段樣品中，檢出蠟樣芽孢桿菌嘔吐毒素，批次號為53440017Y1，生產日期標示為「2025年12月10日」。

11月26日，雀巢官方客服表示，「該批次存在問題的產品為澳版，和國內生產版本不同，目前國內版本均符合相關標準。」同日，雀巢母嬰官方旗艦店客服回應，涉事產品並未通過一般貿易渠道及任何雀巢官方渠道進入中國大陸市場。雀巢能恩由雀巢中國官方渠道進口銷售的所有產品均安全合規。

雀巢。（南方都市報）

據此前報道，今年1月，由於個別原材料或受蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）污染，雀巢召回在31個國家或地區的部份批次嬰兒營養產品，其中包括SMA、BEBA和NAN等配方奶粉。

雀巢在網站稱，公司對用於生產可能受影響奶粉產品的花生四烯酸油（arachidonic acid）及相關油脂混合物進行檢測，發現主要供應商提供的這種原料存在質量問題，相關批次嬰幼兒配方奶粉中可能存在蠟樣芽孢桿菌，這種細菌可能引起食源性疾病。

雀巢。（澎湃新聞）

2月12日，國家市場監督管理總局發布消息稱，針對近期雀巢嬰配乳粉因檢出蠟樣芽孢桿菌嘔吐毒素預防性召回事件，國務院食安辦、市場監管總局高度重視，已督促雀巢（中國）有限公司完成其在中國大陸銷售的特定批次產品召回工作。