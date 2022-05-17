楊潔篪：堅持動態清零　西方藉抗疫抹黑中國社會制度

中共中央政治局委員，中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪周一（16日）在官媒《人民日報》發布文章《深入學習貫徹習近平外交思想，進一步開拓對外工作新局面》，稱面對百年未有變局和世紀疫情，對內要以黨的性質和宗旨決定防控，堅持動態清零，與一切否定防疫政策言行作鬥爭，對外要以習近平外交思想為根本遵循，持續推進中國特色大國外交。



黨的性質和宗旨決定防控 堅持「動態清零」

楊潔篪提到疫情方面，中國始終堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，因時因勢不斷優化防控措施。中央的防控方針由黨的性質和宗旨決定，是科學有效的，確保了經濟社會發展的良好態勢，得到中國人民堅定支持，也受到國際社會主流高度評價。

2021年12月8日至10日，中央經濟工作會議在北京舉行。中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表講話。 （新華社）

楊潔篪：西方一些人罔顧事實 藉抗疫抹黑社會制度

他表示，中國用疫情防控措施佑護人民生命，踐行構建人類衛生健康共同體的承諾。這同西方一些人在抗疫問題上罔顧事實、顛倒黑白的行徑形成何其鮮明的對比。中國有充分信心打贏疫情防控這場硬仗，並為全球團結抗疫作出更大貢獻。

他批評，西方一些人藉抗疫對中國妄加指責，大肆抹黑攻擊中國社會制度。要始終保持清醒頭腦，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫政策的言行作鬥爭，同時積極推動各國加強國際抗疫合作，共築多重抗疫防線，彌合國際「免疫鴻溝」，反對任何相互掣肘、無端「甩鍋」言行，共同守護人類生命健康。

習近平3月18日晚間與拜登視像通話。（新華社）

堅持多邊主義 脫钩行徑削弱國際社會

國際形勢方面，楊潔篪提到，習近平指出任何執意分裂世界的行徑，任何脫鉤、斷供、極限施壓的行徑，都嚴重削弱國際社會應對共同挑戰的努力，強調要堅持真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

他表示，在烏克蘭危機方面，中國根據事情本身的是非曲直闡明政策立場，獨立自主發揮建設性作用，就化解危機提出中方主張，就防止烏克蘭人道主義危機提出中國倡議，揭批和駁斥各種錯誤論調及對中國的無端指責。中國在國際上主持公道，敢於擔當，堅定維護公平正義，得到多數國家特別是廣大發展中國家的廣泛理解和認同。

2022年3月14日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左一）同美國總統國家安全事務助理沙利文（右一）在意大利羅馬舉行會晤。（中國外交部）

楊潔篪：大多數國家看清「假民主、真維霸」的極端利己主義

他批評，大多數國家強烈反對鼓吹冷戰思維和陣營對抗的行徑，對「假民主、真維霸」的極端利己主義本質看得十分清楚。要大力倡導國際關係民主化，推動提升廣大發展中國家在全球事務中的代表性和發言權，同國際社會攜手應對全球性挑戰，不斷改革和完善全球治理體系。

他提及，針對個別一些國家利用涉台、涉疆、涉港、涉海、人權等問題干涉內政、對我挑舋施壓予以堅決有力回擊，彰顯維護國家主權安全發展利益的堅定意志和強大底氣。堅決維護好國家尊嚴、制度安全和意識形態安全，確保政治和社會大局穩定。在涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海等問題上堅定捍衛國家核心重大利益，堅決挫敗任何損害中國領土主權、干涉中國內政的圖謀。

2021年6月10日，約翰遜在英國康沃爾郡的卡比斯灣與拜登合影。（新華社）

推進中俄關係 促美方同中方相向而行

他敦促美方，同中方相向而行，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，妥善管控分歧，堅決回應美方任何遏制打壓中國的圖謀和言行。加強溝通、增進互信、著眼長遠，推動中歐堅持打造和平、增長、改革、文明四大伙伴關係。

他指，要推進和完善對外工作佈局，鞏固全球伙伴關係網絡。深化大國協調與合作，促進國際格局總體穩定、均衡發展。堅持推進中俄新時代全面戰略協作伙伴關係。積極參與和引領全球治理體系改革和建設，倡導和踐行真正的多邊主義。在烏克蘭危機、朝鮮半島、伊朗核、阿富汗等熱點問題上，堅持原則立場，維護公平正義，發揮建設性作用。

他指，堅持推動構建人類命運共同體、構建新型國際關係，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅決反對任何帶有冷戰思維和意識形態偏見的「小圈子」，推動國際秩序向更加公正合理方向發展。

普京（左）2022年2月4日在北京冬奧期間訪華，圖為他與習近平在會談開始前合照。（AP）

做強國內國際雙循環 堅定支持經濟全球化

楊潔篪提到，堅持推進開放合作，暢通做強國內國際雙循環，為高質量發展創造有利條件，同時深入研究經貿、科技、金融、能源、糧食等各方面問題，守住不發生系統性風險危機的底線。

他稱，要堅定支持經濟全球化，構建開放型世界經濟，促進國際宏觀經濟政策協調和貿易投資自由化便利化。推動全球發展倡議、全球安全倡議更好落地落實，推進構建人類衛生健康共同體，積極參與氣候變化及網絡、深海、極地、外空等領域國際治理。

他提出，要推動開展各種形式的人文交流活動，靈活生動講好中國故事，更好展示真實、立體、全面的中國。深入推進黨史學習教育常態化長效化，把黨史學好、總結好，把黨的成功經驗傳承好、發揚好。