高考｜鄧小平採納僅31歲學者「四分之三意見」　改寫無數人命運

2022年全國高考在7日（周二）開考。文革導致高考停止，恢復高考是鄧小平在1977年復出後拍板的第一個在全社會引起強烈反響的重大決策，本文將會回顧在當年一場座談會上，鄧小平如何採納了一位年輕學者「四分之三」的意見，從此改寫無數人的命運。



曾任中國科學技術大學教授、副校長的溫元凱。（大河網）

恢復高考的決策是1977年8月6日鄧小平在他主持的科學和教育工作座談會上，根據教育、科技工作者的建議確定的。

這場座談會的參會者有北京大學校長周培源教授、清華大學何東昌教授、南開大學校長楊石先教授、吉林大學校長唐敖慶教授、復旦大學蘇步青教授、中國科學院副院長童第周教授、中國科學院副院長周光召教授等學術界大人物。當時年僅31歲的中國科技大學助教溫元凱是唯一一位40歲以下的代表。

溫元凱在2007年回憶稱，當時鄧小平穿了一身軍裝，神采奕奕，鄧說他已向中央建議，科技、教育荒蕪一片，他要先管科技和教育，給大家當後勤部長。

溫元凱稱，當時文革剛結束，左的思潮在社會上還很猖獗，所以30多個參會者一開始面面相覷，沒有人發言。他記得第一個發言的是楊石先教授，他一開口就檢討自己資產階級世界觀沒有改造好，一定要好好改造，下工廠、下農村接受貧下中農再教育。

1977年8月，溫元凱參加國務院的科學和教育工作座談會（第三排左二為溫元凱）。（大河網）

溫元凱又指，因為他是小人物，在座的都是德高望重的老前輩和師長，所以他未敢舉手發言。他利用插話的機會，說高考制度要改革，並提出了十六個字的高考恢復方案。這十六個字是「自願報考，領導批准，嚴格考試，擇優錄取」。沒想到鄧小平聽完他發言後當場講，「溫元凱，至少採納你四分之三」。

溫元凱稱，當時大家都不解什麼叫四分之三。然後鄧小平說，第二句「領導批准」可以拿掉，考大學是每個人的權利，不需要領導批准。

雖然恢復高考不大可能僅僅是因為溫元凱的幾句話，但無疑他當時勇敢的提議有推動的作用。結果，在1977年冬天，570萬考生走進高考考場，最終27.3萬人走進高等學府，當中不少人後來成為各行各業的骨幹，其中包括國務院總理李克強及國務委員兼外長王毅。