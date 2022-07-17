男子稱「躺在錢上才安心」10萬藏床單下　一場大火現金瞬間成灰燼

大多數人都會把錢放在銀行或郵局，有需要時再去提領，但有少部分人覺得，錢還是放在身邊比較有安全感。大陸浙江一名年輕男子，他把10萬元人民幣（約11.6萬港幣）全都放在床單下面，不料家中日前突然失火，所有家具都付之一炬，就連床下現金也都燒成灰燼，讓他欲哭無淚，不知該找誰討這筆錢。



根據陸媒《網易新聞》報導，杭州這名23歲覃姓男子，在當地租了一個小房間居住，11日中午左右他出門辦事情，期間室友突然傳簡訊給他，「兄弟，你房間冒煙了，我趕到的時候火已經撲滅了，屋內一片灰燼，床、隨身衣物、生活用品，全部毀於一旦」。

覃男得知後隨即趕回住處，看到房間情況整個人都傻眼了。至於起火原因，警方還在調查中。不過，因為這場火災，導致覃男損失很大，除了房內的物品外，還有放在床單下面的10萬元現金。覃男除了難過之外，僅表示靜待調查結果。

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覃男表示，他從小就養成習慣，會把鈔票一張一張地舖在床單底下，覺得躺在錢上面比較安心，沒想到卻因為一場大火全都燒成灰燼。對於覃男說法，消防員表示並未發現有大量紙張或錢幣燃燒痕跡，抑或是殘留的灰燼，消防員指出，「現金你要知道，一個是布制材料，一個是紙質材料，都屬於是可燃物，全部燒掉之後再水一澆，因為當時我們消防員是用水的，可能就發現不了的」，建議覃男還是想辦法提出相關證據。

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