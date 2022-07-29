工程船沉沒｜廣東省發布最新通報　4人獲救搜尋到25具遺體

內地工程船「福景001」7月2日熱帶氣旋「暹芭」吹襲期間，在香港西南面約160海里的內地水域發生沉船事故，船身斷開兩截，船上約30名船員棄船逃生，當日香港政府飛行服務隊到場協助救起3名船員。

廣東省海上搜救中心今日（29日）通報指，經過連日來不間斷搜救，海上搜救力量成功救起4名船上人員，搜尋到落水船上人員遺體25具。海事部門已成立事故調查組，依法開展全面調查。



事故中工程船斷開兩截，一度在巨浪中漂浮。（政府飛行服務隊提供）

通報指，海上風電場項目施工浮吊船「福景001」輪在廣東陽江附近海域防台錨地避3號台風「暹芭」時，錨鏈斷裂，走錨遇險沈沒。事故發生時，船上共有30人。目前，獲救船上人員身體狀況穩定，遇難者善後工作基本告一段落，失聯人員搜救工作持續進行。

事故發生後，廣東省委、省政府，交通運輸部，應急管理部高度重視，堅持人民至上、生命至上，迅速組織搜救和應急處置工作。廣東省海上搜救中心根據事發海域氣象、海況變化，不斷完善搜救方案，科學研判，精準搜索。截至目前，廣東省海上搜救中心協調了有關成員單位和廣東珠海、江門、陽江、茂名、湛江5地市以及香港、海南等各方力量在超一萬平方海里的海域開展空中、水面、水下立體搜救，共計調度船艇5713艘次、飛機81架次。

海事部門已成立事故調查組，依法開展全面調查，徹查事故發生原因，調查結果將及時向社會公布。

飛行服務隊事發當日救起3名船員↓

港方曾開記者會講解救援工作↓