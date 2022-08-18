柬埔寨詐騙｜曾在中國捲入賭博詐騙案　轉投西港成黑金勢力三巨頭

台灣有人蛇集團以高薪誘騙受害者到東南亞工作，有受害者到埗後慘遭暴力對待，甚至被囚禁，限制人身自由。

據獲救的受害者表示，他們遭誘騙前往柬埔寨後，都會被拘禁在西哈努克港（又稱西港，Sihanoukville）。

事實上，西港大多數的企業為中資，不少「老闆」曾在中國捲入行賄、賭博和詐騙等案，卻因為與柬埔寨政商關係密切，在當地混得風生水起，當中又以「三巨頭」為西港的黑金勢力之首。



董勒成：坐擁30億身家，曾涉賭博案被判刑

半島電視台（al Jazeera）曾報道，西港一帶有多個中資的大型園區，其中緊鄰西港的「中國城」，至少有兩座大型園區從事線上博弈和詐騙活動，分別是「金水」（Jinshui）和「凱博」酒店（KB Hotel）。

「金水」背後的老闆，為雲南景成集團有限公司（下稱景成集團）創辦人董勒成。他是柬埔寨最知名的中國投資人之一，又有雲南瑞麗市首富之稱。景成集團橫跨陸橋工程、酒店、房地產、醫療與旅遊開發等領域，亦是雲南首家本土航空瑞麗航空、柬埔寨JC國際航空與德宏南亞航空的母公司。

2014年，董勒成因涉嫌行賄罪，被昆明市人民檢察院立案偵查。（雲南景成集團有限公司）

除了是景成集團總裁，董勒成曾歷任雲南省第八屆、第九屆政協委員，德宏州人大代表等職務。2014年，雲南首家本土民營航空企業瑞麗航空正式運營，時任瑞麗航空董事長的董勒成，曾出席在昆明長水機場舉行的開航儀式。同年，董勒成以30億元（人民幣，下同）財富，位列胡潤百富榜雲南省的第4位。

董勒成曾多次捲入行賄案件，又因非法投資緬甸北部的賭場被判刑。2008年8月，「全國最大網絡賭博案」在雲南昆明市中級法院宣判，20名被告均因開設賭場罪被判刑。董勒成被發現與緬甸北部的賭場有關，但他在歸案後有悔罪和重大立功表現，最終被輕判緩刑。

2014年11月，董勒成因涉嫌行賄罪，被昆明市人民檢察院立案偵查。他後來轉移陣地，將事業焦點放在柬埔寨，包括在2018年9月，與時任澳門太陽城集團（1383）創辦人周焯華（綽號「洗米華」）簽訂合作協議，共同在西港投資3.6億美元（折合約28億港元）開發娛樂城。

2018年9月，董勒成與時任澳門太陽城集團主席周焯華簽訂合作協議，在西港開發娛樂城。（Facebook@太陽城集團Suncity Group）

徐愛民：在港開戶洗黑錢，曾遭國際刑警通緝

凱博酒店的母公司，為柬埔寨凱博投資有限公司（K.B.X INVESTMENT CO.LTD.），董事長徐愛民是柬埔寨知名的中國投資人。他與柬埔寨政界關係良好，曾獲頒該國的「勳爵」（Oknha）頭銜。值得一提的是，徐愛民不但因經營非法賭博集團被中國判刑十年，也曾利用香港滙豐銀行開戶洗錢，2013年更遭國際刑警發布「紅色通緝令」。

《荊州晚報》報道，2010年10月19日，荊州市公安局治安支隊曾搗破一個組織網絡百家樂賭博活動的犯罪集團，該賭博網絡的服務器與幕後黑手據點均在柬埔寨。2012年3月，國際刑警中國中心局對賭博集團的核心成員下發紅色通報。報道提到，該賭博集團的董事長徐愛民自恃柬埔寨公民身份和與柬埔寨高層的關係，長期滯留在當地。

2012年12月，徐愛民曾在香港成立一間有限公司，半年後，國際刑警組織將他列為紅色通緝令通緝犯。但通緝令發出前一個月，他已逃離香港。

2019年12月19日，凱博酒店試業營運，徐愛民（右）曾出席酒店活動。（Facebook@K.B Hotel）

高等法院的判決書顯示，2013年6月，香港收到一份國際刑警組織發出的紅色通緝令，被告徐愛民持有香港身份證、中國護照和柬埔寨護照，是一個非法賭博網絡的頭目，在中國法院對其判處10年監禁後被中國通緝。

同年11月29日，香港法庭徐愛民發出逮捕令，理由是他利用滙豐銀行香港分行的5個戶口處理其網上賭博的收益，洗錢數額逾3億元。他被指控違反《有組織及嚴重罪行》第25條，被控以5項「洗黑錢」罪並凍結所有涉案資金。

沉寂一段時間後，逃往柬埔寨的徐愛民在當地「東山再起」。2017年8月，徐愛民設立柬埔寨凱博投資有限公司，主力在西港歐特斯發展大型公寓，後投資開發凱博酒店。

凱博酒店。（Facebook@K.B Hotel）

佘智江：KK園區物主之一，被中國通緝10年

除了前述的董勒成、徐愛民，還有日前在泰國落網的緬甸「KK園區」首腦佘智江（She Zhijiang，音譯）。

據此前報道，佘智江又名佘倫凱，1982年生於湖南邵東，後移居廣西桂林。他是跨境網路賭博大亨，2012年因涉及賭博等犯罪被中國通緝，但後來入籍柬埔寨，持柬埔寨護照。他曾改名為「唐倫凱」（TANG Kriang Kai），並以此名活躍於中國及東南亞商界。

佘智江日前在泰國落網。（華聲在線）

佘智江曾自稱主導的投資與中國「一帶一路」倡議有關連，但後來被中國駐緬甸大使館公開駁斥，強調相關項目是第三國投資，與「一帶一路」倡議無關。

公開資料顯示，佘智江是「亞太國際控股集團」的持有者之一，也是緬甸邊境賭場、娛樂開發項目「亞太新城」的主要投資者。知情者透露，亞太新城其實是用於承接從菲律賓馬尼拉、柬埔寨西港等地遷移過來的網路賭博行業，在亞太新城內有多家線上博彩公司。

2017年，佘智江與緬甸克倫邦索奇督將軍為亞太水溝谷經濟特區（亞太新城）簽約。（華聲在線）

2021年5月，國際刑警組織曾發布紅色通緝令通緝佘智江，他在中國被指控非法經營賭場有關罪行，最高或面臨10年監禁。資料顯示，2018年1月及2021年2月期間，佘智江夥同他人註冊多家公司並發展多個網路賭博平台，吸引33萬名賭客註冊，非法所得高達2220萬美元（折合約1.7億港元），且幾乎已轉移至國外。

全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org）在Facebook上指出，佘智江是緬甸KK園區的物主之一。據悉，KK園區有「豬仔煉獄」之稱，位於緬甸東南部克倫邦（Kayin State）城市妙瓦底（Mia-wadi，又譯作苗瓦迪），緊鄰泰國邊界。園區內有上千名被誘拐到外國打工的「豬仔」，園區內已建立器官販賣的龐大管道，若「豬仔」沒有價值，就會被活摘器官，再被拋屍入公海。