限電｜高溫旱災供電緊張　上海黃浦江邊外灘等地景觀照明暫停2天

内地連續多日高溫，用電量屢創高峰。上海今天宣布，22日、23日兩天暫停開放黃浦江沿岸外灘、北外灘、小陸家嘴地區的景觀照明。



上海市綠化和市容管理局發布「關於暫停開放部分區域景觀照明的通告」，做出上述決定，並指這是為了貫徹落實「2022年上海市迎峰度夏有序用電方案」要求。

上海市經濟和信息化委員會印發6月21日《2022年上海市迎峰度夏有序用電方案》，方案指出，2022年上海電網最高負荷預計出現在7、8月份夏季用電高峰期間，約為3500萬千瓦，最高負荷較2021年淨增147萬千瓦、增幅4.38%。

上海出現高溫熱浪天氣的強度大且持續時間長，今年出現攝氏35度以上高溫日數已超過40天，其中達到40度以上的極端天氣也有7天，刷新上海自1873年以來40度以上極端酷熱天數的紀錄。

高溫旱災並行 四川啟動突發事件能源供應保障一級應急響應

近期，內地多個省市傳出用電緊張。上周一（15日），四川省下發緊急通知，省內工業企業停止生產6日，以保障民生用電；江蘇、安徽和浙江亦陸續推出工業用電限電措施，其中江蘇對部分煉鋼廠和煉銅廠實施限電措施，安徽關閉部分獨立運作的冶煉電爐，部分煉鋼廠的生產線面臨部分或完全停產。

為減少對全省經濟發展和人民群眾生產生活的影響，按照《四川省突發事件能源供應保障應急預案（試行）》規定，經批准，決定於8月21日00:00啟動四川省突發事件能源供應保障一級應急響應。

高溫乾旱致電力供應緊張 成都要求關閉全部室外廣告照明

內地多地連日遭遇熱浪席捲，川渝地區更成為高溫中心，電力保供面臨巨大考驗。四川成都市政府周二（16日）要求，關閉所有戶外廣告照明設備；國家電網重慶電力表示，實現六大區域電網、15個省級電網及15條直流接續支援重慶。

成都市城管委16日印發電力保供、戶外廣告節電等通知，要求關閉全部由政府投資建設和企業自建自管的景觀照明、燈光騷、形象展示，以及非安全照明設施，關閉所有戶外廣告照明（包括LED螢幕），同時督促商家店舖於歇業時間關閉招牌照明，積極協調小區物業、商業物業等關閉樓名標誌照明。