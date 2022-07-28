九二共識30周年｜「中華民國」是兩岸必須捅破的窗紙

今年適逢九二共識30周年，北京官方7月26日在人民大會堂舉辦「九二共識」30周年座談會，大陸全國政協主席汪洋會中針對近年不斷遭民進黨政府「魅化」的九二共識，再度發表意見。汪洋指出，九二共識的重要性在於明確兩岸關係「同屬一個中國」的根本性質，得求一個中國之大同，存兩岸分歧之小異，並重申以和平方式實現統一仍是大陸解決台灣問題的第一選擇。

針對汪洋在九二共識30周年座談會上講話，台灣陸委會當日旋即做出回應，指稱「（北京）定義一個中國原則的九二共識，企圖否定中華民國主權，台灣從未接受，更非兩岸關係本質」，並強調「過去以來，兩岸在政治主張上從未達成任何共識」。

汪洋強調，廣大台灣同胞要深刻認識統一有好處、「台獨」是絕路、外人靠不住的道理，做堂堂正正的中國人。（中央電視台）

九二共識做為兩岸政治互信基礎的事實，近年在民進黨以「反中」為咒，齊心妖魅化下，將九二共識與在台政治票房奇慘的「一國兩制」劃上等號，並推導一旦台灣承認九二共識在前，則中華民國主權將遭滅在後的因果鏈。國民黨這廂在黨內外省/本土、親美/親陸勢力多線分歧下，對於九二共識態度轉趨曖昧，雖不至於棄守，卻也形同雞肋，在台灣朝野陰謀與陽謀交錯下，九二共識近年在台蒼白無力。

所謂陽謀，是為民進黨政府刻意將自己遂行的「台獨寄生中華民國」政治工程，即「中華民國台灣」論，攪混中華民國與台獨概念，挑戰《中華民國憲法》的一中成色。至於陰謀，就台灣政治發展現實而言，國民黨雖從來同聲九二共識，但矢言「一中各表」不渝，其主張的一中始終是中華民國為代表。就北京戮力兩岸統一終局的安排來看，現階段民進黨與國民黨的主張，無疑都可視為一種「獨」，差別只在於民進黨借殼中華民國旗號「謀獨」，國民黨躲在中華民國旗幟下「謀不統」。

由此也得以解釋，台灣朝野在九二共識「一正一反」之間，實則殊途同歸，皆是為必須保衛中華民國而來——民進黨十分明白一旦喪失中華民國這個宿主，則台獨覆焉；國民黨深知離開了中華民國這個「一中避風港」，則「不統」的偏安心態將頓失倚靠。

2015年「馬習會」，雙方確認了九二共識，也就是「一個中國，各自表述」，為兩岸關係共同的政治基礎，雙方也同意加強兩岸交流的深度與廣度。（資料圖片）

反過來說，台灣朝野與北京爭論九二共識、糾結文字，熙熙攘攘多年，重點從不在於解決與尋求兩岸終局如何安排，而在於短視的兩黨政治需求，停滯在熙熙攘攘階段，反倒是兩黨表面衝突且目標矛盾的詭異均衡點。事實上，民進黨極力「妖魅化」九二共識、國民黨終究難棄九二共識維護之，明明白白了一點，兩黨皆對兩岸一旦統一，中華民國必然被消滅的事實瞭然於心。不論民進黨現階段用什麼心態接納中華民國，也不論國民黨眾如何以創建中華民國自持，兩黨皆基於不同理由與需求，需要着中華民國這塊招牌以維持兩黨在台灣政治的生計。

因此，與其面對民進黨刻意「魅化」九二共識，國民黨再反身為九二共識「除魅」，又或因北京時不時再提堅持九二共識，為台灣朝野的「有心爭論」加火添柴，在兩岸關係與其終局思考上，真正需要「除魅」的主題，並非九二共識的共識與否，而是中華民國存在本身——尤其兩岸三黨實已默契共識，中華民國註定隨兩岸統一而消亡。當下所有針對九二共識的吵雜聲，實際上都是在此基礎上，進行願與不願的進退攻守，只是兩岸三黨並不直接言說、也無誰明白戳破這層最後的窗紙。

汪洋強調，我們堅持「九二共識」，體現的是對兩岸民意的尊重，維護的是兩岸同胞的利益，捍衛的是兩岸關係和平發展的成果。堅持「九二共識」，贊成一個中國原則，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益﹔否認「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動盪，損害台灣同胞切身利益。（中央電視台）

台灣知名兩岸研究學者趙春山在汪洋發表30周年座談會上講話後，受訪認為兩岸當年「同」和「異」的內容，至今都未改變，「變的是陸方現在將中華民國和台獨的概念加以混淆」，類似就中華民國應如何「獨善其身」、區隔台獨，以及民進黨一造如何盡力將台獨混搭進中華民國的論述，慣為台灣內部嫺熟討論，以此續命九二共識存廢之爭，終於今日歹戲拖棚，玩不出新把戲，徒然耗着。

相比台灣朝野、學界人人都要咬上一口的九二共識，噤語中華民國、不敢想像中華民國終途，實是禁錮台灣朝野政黨思考兩岸關係下一步發展的枷鎖。與此同時，中華民國也不應是台灣朝野逃避兩岸終局安排的遮羞布，多年糾結其中「謀獨」與「謀不統」，反映的是台灣朝野政黨無人有勇氣正視「危機」與迎接「轉機」，故而徒耗、顧左右而言他；以為中華民國能在兩岸統一後「獨善其身」，堪是台灣政治回應兩岸問題最大的誤解。

總的來說，正因懷疑着中華民國的未來存在，台灣內部迄今方有部份聲音仍期待北京能給予中華民國一定承認，以成全未來。問題是他日兩岸邁入統一，勢必不復存在的中華民國，又何以期待被誰所承認？可以想見，只要台灣還沒做好接受中華民國將不存焉的準備，只要這層關鍵透光的窗紙不破，台灣朝野合謀在九二共識問題上打轉的一天便不會結束，台灣唯有早一日認知此事，才有為自己的未來定位帶來轉機的可能。