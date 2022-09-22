孫力軍政治團夥三成員同日領刑　上海原副市長龔道安被判無期

三名被指是公安部原副部長孫力軍「政治團夥」的成員，周三（21日）同日被宣判。其中，上海市原副市長、市公安局原局長龔道安，被判無期徒刑；山西省原副省長、省公安廳原廳長劉新雲及重慶市原副市長、市公安局原局長鄧恢林，分別被判有期徒刑14年和15年。



龔道安一審被判無期徒刑。（唐山中院微信公眾號）

龔道安受賄一案，周三在河北省唐山市中級人民法院一審宣判，控罪指，現年57歲的龔道安在1999年至2020年7月期間，利用職務便利及職權，為相關單位和個人在企業經營、工程承攬、案件辦理和職務提拔等提供幫助，非法收受相關人員財物折合超過7343萬元人民幣。法院裁定龔道安受賄罪成，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身並沒收個人全部財產。

鄧恢林受賄案同日在河北省保定市中級人民法院一審宣判。鄧恢林被指在1999年至2020年間，利用職務便利及職權，為有關單位或個人在企業經營、特殊號段車牌辦理、職務提拔調整等事項提供幫助，直接或間接非法收受財物折合人民幣4267萬元。法院認為，其行為已構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，依法判處有期徒刑15年並罰款400萬元人民幣。

劉新雲受賄、濫用職權一案在河北省廊坊市中級法院一審宣判，劉新雲被指在1998年至2021年期間受賄1333萬餘元人民幣，被以受賄罪判處有期徒刑12年，並處罰金人民幣100萬元；以濫用職權罪判處有期徒刑4年，決定執行有期徒刑14年，並處罰金人民幣100萬元。

官媒央視今年初播出的反腐紀錄片《零容忍》，首次披露了「孫力軍政治團夥」內幕，當中提到龔道安曾協助孫力軍搞「小圈子」，並向對方推薦鄧恢林，加入成為「政治團夥」其中一名成員。據了解，鄧恢林、龔道安和劉新雲分別在2020年6月、2020年8月和2021年4月落馬。

而目前被通報的7名「孫力軍政治團夥」成員均已進入司法程序，除上述3人外，國家安全部原黨委委員、中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組原組長劉彥平因涉嫌受賄，2022年9月9日被通報已遭逮捕，目前尚未起訴；全國政協社會和法制委員會原副主任、司法部原部長、公安部原常務副部長傅政華於7月28日在吉林省長春市中級法院出庭受審，被控斂財1.17億元人民幣；孫力軍7月8日在長春受審，被控受賄6.46億元人民幣、操縱證券市場及非法持槍三罪；向孫力軍行賄的江蘇省委原常委、政法委原書記王立科亦於6月7日在長春過堂，被控受賄4.4億餘元人民幣。