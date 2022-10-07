違規引產手術後男嬰仍存活！婦產科醫師偷抱回家撫養　遭舉報落網

日前一間民營醫院的婦產科主任李女，違規替一女子做引產手術後，發現男嬰還有生命體徵，於是便將男嬰私自藏匿，準備送往老家。10月5日北京鐵路警方接報稱，有兩名女子帶著一個不斷哭鬧的男嬰，神色慌張，兩人因涉嫌拐騙兒童罪已被逮捕。



北京警方表示，經查李某為貴州省民營醫院聘請的婦產科主任。5月17日在給一名女子違規做引產手術時，發現女子產下一的男嬰還有生命體徵的。因李某兒子兒媳無法生育，她在沒有告知產婦引產下來的是活體嬰兒的情況下，私自將男嬰帶到宿舍餵養。

10月5日，北京警方接獲舉報稱，從貴陽北站開往北京西站的G74次列車上，有兩名女子行為異常，「她們懷抱的嬰兒一直哭鬧，兩人亦只給孩子餵食奶粉，懷疑是兒童拐賣」，

警方又指，詢問它們嬰兒父親出生年月日時，兩人回答不一致且支吾其詞，後更改口說是撿來的。北京警方以涉嫌兒童拐賣罪將兩人逮捕，男嬰則已送往福利院。

事件在內地引發廣大討論，除了網民認為舉報乘客「眼神太銳利外」，不少人也擔心男嬰的處置。亦有網民提到，「媽媽違規做引產手術時，就是不想要小孩了吧？醫生將他救起撫養，不合法但合理。」、「醫師這是救男嬰一命吧！」但亦有網民指出，醫師應該要告知男嬰母親男嬰還活著，再讓對方決定如何處置。

《健康時報》報道稱，按照規定，引產的胎兒及胎盤組織需要統一交由醫院做相應處理，有問題的胎兒需要屍檢證實。北京婦產醫院產科副主任醫師伍紹文透露，針對引產下來胎兒存活怎麼辦的問題，涉及倫理、法律等相關問題。但他也強調，醫生沒有權力處理引產存活的胎兒」。

引產胎兒應如何處理？醫師有無法律責任？

伍紹文表示，如果引產出來的胎兒有生命體徵，一般首先會請兒科協助判斷，再一起跟家屬交代病情，看家屬對孩子的態度，臨床中也會出現有家屬後悔，引產後要求搶救胎兒的情況。

北京市鑫諾律師事務所高級合夥人展曙光則表示，案件非常特殊。檢方認定的罪名是拐騙兒童罪，但該罪名有限定條件：「拐騙不滿十四週歲的未成年人、脫離家庭或者監護人。」

內地拐賣兒童事件頻發。（網絡圖片）

在本案中，李某餵養的是一名引產男嬰。嚴格來講說這名男嬰並無法定意義上的監護人，這也是這起案件可能有爭議之處。

根據《刑法》第二百六十二條，拐騙不滿十四週歲的未成年人，脫離家庭或者監護人的，處五年以下有期徒刑或者拘役。

展曙光表示，從保護生命的角度講，李女發現引產男嬰還有生命體徵後沒有將其遺棄，而是精心照顧，保護了一條小生命。但在未告知任何人的情況下將男嬰帶走並私自餵養，無論是法律層面還是道德層面，都是不合適的。

他認為，李女應如實告知男嬰母親相關情況，就嬰兒處置問題徵詢對方意見。若有意向收養嬰兒，可向有關部門徵詢相關政策規定，合法辦理收養手續。至於該案件的處置，展曙光稱，鑑於該案件的特殊性，具體處理可能也會權衡考量。

網民點睇：

嬰兒媽媽要殺他，他被人救了一命，雖然不合法，但是合情理。

我想說，這是生命，既然別人生下被拋棄，醫生救起這沒有錯。

重點不應該是，引產的時候很多嬰兒都是活著的，那些活著的孩子都被醫院怎麼安置了？真的不算犯罪嗎？

母親違規做引產，醫師犯法藏匿嬰兒，但是最慘的還是孩子。不想生就做好措施啊！

