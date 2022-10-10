里安納度批中國漁業濫捕 《農民日報》回擊：中國人吃魚靠自己養
荷里活影星里安納度·狄卡比（Leonardo DiCaprio）長期關注全球環保議題，日前他在推特上轉發《紐約時報》文章，批評中國漁行深海濫捕行為，引發網民熱議。
對於里安納度的言論，農業農村部黨委的機關報《農民日報》10日發文稱國水產品養殖量佔消費量和總產量的八成。「也就是說，中國人吃魚主要是靠自己養」，批評里安納度指控不實。
里安納度此前轉載《紐約時報》（New York Times）題為《中國如何瞄準全球漁穫供應》文章，更在推特發文稱中國於過去二十年耗盡本國沿海的海洋資源，漁民更航行到全球各地水域繼續深海捕漁。
《農民日報》則以「中國人吃魚靠自己養！『小李子』指責不實」文中稱，里安納度稱「中國耗盡了本國沿海的漁業資源，遠洋漁船還航行到世界其他海域繼續深海捕撈』說法不實。
《農民日報》指出，中國水產品養殖量佔消費量和總產量的八成，「也就是說，中國人吃魚主要是靠自己養」。文中提到，中國海鮮65%都是靠養殖，遠洋漁業產量僅為224.65萬噸。
《農民日報》批評，「到底誰在破壞海洋生態，是中國人捕撈還是發達國家消費？」文中提到，歐美等發達國家自養水產品產量很低，主要靠海洋捕撈和進口，需要為海洋漁業資源的消耗負主要責任。
中國對世界水產品供應鏈和海洋生態環境是起壞作用還是好作用？《農民日報》續指，中國不僅解決了14億人自己的吃魚問題，還為全世界人民提供了大量優質水產品；不僅把自己家門口的海域養護好，還在公海自主休漁做表率，推動建設「海洋命運共同體」。
文末提到，「我們可以負責任地說：中國漁民合規、有節開展正常的漁業作業，中國漁業措施有力、勇做表率、合作養護海洋生態。」並表示，「小李子」(里安納度)關注環保事業值得認可，「但要以事實為基礎，不應該張口一說或摻雜了其他的因素和目的」。
《農民日報》也強調，海納百川，有容乃大。「只有善意的協商合作、共同行動才能讓海洋生態減緩惡化，海洋資源逐步恢復，期望更多人瞭解海洋漁業保護的意義，全球攜手合作、共同護衛海洋生態。」
The past two decades have seen China build its deep-sea fishing fleet into the thousands, resulting in China depleting its own stock of fish in oceans closest to them. In turn, their fishermen have sailed to other oceans across the world to continue deep-sea fishing.— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) September 28, 2022