里安納度批中國漁業濫捕　《農民日報》回擊：中國人吃魚靠自己養

荷里活影星里安納度·狄卡比（Leonardo DiCaprio）長期關注全球環保議題，日前他在推特上轉發《紐約時報》文章，批評中國漁行深海濫捕行為，引發網民熱議。



對於里安納度的言論，農業農村部黨委的機關報《農民日報》10日發文稱國水產品養殖量佔消費量和總產量的八成。「也就是說，中國人吃魚主要是靠自己養」，批評里安納度指控不實。



里安納度此前轉載《紐約時報》（New York Times）題為《中國如何瞄準全球漁穫供應》文章，更在推特發文稱中國於過去二十年耗盡本國沿海的海洋資源，漁民更航行到全球各地水域繼續深海捕漁。

《農民日報》則以「中國人吃魚靠自己養！『小李子』指責不實」文中稱，里安納度稱「中國耗盡了本國沿海的漁業資源，遠洋漁船還航行到世界其他海域繼續深海捕撈』說法不實。

《農民日報》指出，中國水產品養殖量佔消費量和總產量的八成，「也就是說，中國人吃魚主要是靠自己養」。文中提到，中國海鮮65%都是靠養殖，遠洋漁業產量僅為224.65萬噸。

《農民日報》批評，「到底誰在破壞海洋生態，是中國人捕撈還是發達國家消費？」文中提到，歐美等發達國家自養水產品產量很低，主要靠海洋捕撈和進口，需要為海洋漁業資源的消耗負主要責任。

5月20日，全球首艘10萬噸級智慧漁業大型養殖工船「國信1號」在中國船舶集團青島北海造船有限公司交付運營，為中國乃至世界深遠海養殖打造「中國樣本」。(科技日報)

中國對世界水產品供應鏈和海洋生態環境是起壞作用還是好作用？《農民日報》續指，中國不僅解決了14億人自己的吃魚問題，還為全世界人民提供了大量優質水產品；不僅把自己家門口的海域養護好，還在公海自主休漁做表率，推動建設「海洋命運共同體」。

文末提到，「我們可以負責任地說：中國漁民合規、有節開展正常的漁業作業，中國漁業措施有力、勇做表率、合作養護海洋生態。」並表示，「小李子」(里安納度)關注環保事業值得認可，「但要以事實為基礎，不應該張口一說或摻雜了其他的因素和目的」。

《農民日報》也強調，海納百川，有容乃大。「只有善意的協商合作、共同行動才能讓海洋生態減緩惡化，海洋資源逐步恢復，期望更多人瞭解海洋漁業保護的意義，全球攜手合作、共同護衛海洋生態。」