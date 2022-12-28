震撼人心的時刻　一文回顧中國年度四大災情｜走吧！2022

過去3年，中國一直為抗擊疫情而努力，民眾在隔離封城、「三天兩檢」之間苦中作樂，但在災難面前，人類顯得極為渺小。

《香港01》即日起推出「2022年中國大事回顧」系列報道，本文為系列報道第四篇，介紹中國過去一年歷經的天災人禍，除了面臨極高溫天氣、強烈地震，中國東方航空MU5735空難更猶如一顆投擲在人心的震撼彈。



東航MU5735空難

3月21日，載有123名乘客和9名機組人員的東航MU5735客機，原定從昆明長水國際機場飛往廣州白雲國際機場，但飛行途中在廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村的一處山林墜毀。失事飛機為波音737-800型客機，編號B-1791，由中國東方航空雲南有限公司執飛。

經過連日搜救，3月26日，「3·21」東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部確認，MU5735航班上所有人員全部罹難。3月28日，機上132名遇難者的身份全部確認。

由於墜機地點為一處山林，周遭竹林、樹木都被大火燒毀。在事故現場附近的北辰礦業有限公司的閉路電視拍攝到客機墜毀一刻，只見客機在空中未有解體，機頭幾乎直線向下快速墜落，過程僅5秒。部分員工亦表示在距離墜機現場僅3、4公里的礦區聽到爆炸聲。

3月23日，飛機上的駕駛艙話音記錄器（CVR）率先被尋回；3月27日，數據記錄器（FDR）被尋回。機上兩部飛行記錄儀（俗稱黑盒）先後送往中國民航科學技術研究院進行譯碼分析，其後送往美國華盛頓，由美國專家協助中國民航局的調查人員處理相關數據。

事故發生後，東航一度暫停旗下所有波音737-800的飛行任務工作，但停飛不足一個月便恢復逐款機型的飛行。東航解釋，暫停波音737-800執飛是一種確保安全的應急措施，已經過半個月的全面系統檢查。客機失事原因至今未明。

瀘定6.8級地震

9月5日，四川省甘孜藏族自治州瀘定縣發生6.8級地震，共造成93人死亡，另有25人失聯、至少423人受傷。中國地震局公開信息顯示，過去5年間，四川共發生549次地震，而本次地震是繼2017年九寨溝7級地震後，最大的一次地震。

經災區當地初步核查，地震共造成243間民房垮塌、13010間受損，公共建築垮塌2幢、受損142幢，賓館、酒店、民宿等建築垮塌4幢、受損307幢。

應急管理部發布《四川瀘定6.8級地震烈度圖》，顯示本次地震最高烈度為9度，其中6度區及以上面積19089平方公里，共涉及四川省3個市州12個縣（市、區），82個鄉鎮（街道）。

《四川瀘定6.8級地震烈度圖》。（應急管理部中國地震局）

本次地震中，有81.4%的死者和失蹤者為山泥傾瀉、落石等所致。成都理工大學副校長、地質災害防治與地質環境保護國家重點實驗室常務副主任許強曾提醒，瀘定地震誘發的地質災害比原預估更嚴重，近兩年需要警惕次生地質災害風險，尤其是降雨引發的山泥傾瀉、泥石流等災害。

許強介紹，「華西秋雨」是中國西南地區秋季多雨的特殊天氣現象，當四川進入秋雨季節，雨水就會滲入震裂鬆動的山體之中，不排除未來發生較大規模滑坡的可能性；山泥傾瀉導致震區新增大量鬆散固體物質，若當地降雨，很容易會發生泥石流。

許強又提到，相關研究表明，2008年汶川8級地震以及2013年蘆山7級大地震後，鮮水河斷裂附近庫侖應力明顯增加，斷裂帶走滑速率存在自北西向南東遞增現象，具備誘發大地震的可能性。因此，四川地震頻發或與2008年汶川地震及2013年蘆山地震有關。

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全國極高溫天氣

今年6月以來，全國多地遭遇極高溫天氣，全國平均氣溫為1961年以來歷史同期最高，全國平均降水量為歷史同期第二少。從6月13日至8月30日，區域性高溫事件持續79天，覆蓋範圍超過500萬平方公里，全國有23個省份出現40°C以上高溫。

全國2440個國家氣象站中，至少366個氣象站的最高氣溫達到或突破歷史極值，主要分布在四川、湖北、江蘇、浙江、福建、陝西、重慶、青海、安徽、江西、湖南、新疆、甘肅、貴州、西藏、廣東、河南、廣西等省市自治區。

7月10日，在上海市閔行區，行人在烈日下行走。（新華社）

受持續高溫的天氣影響，浙江麗水、四川成都等多地都傳出市民因熱射病致多器官功能衰竭，搶救無效離世。

高溫天氣亦導致全國多地出現旱情。上海黃浦江水位創下近20年來新低，長江武漢段水位較歷年同期水位低約6米，創1865年有水文觀測記錄以來歷史同期最低水位。

8月6日，鄱陽湖星子站水位退至11.99米，鄱陽湖提前進入枯水期，成為1951年有記錄以來鄱陽湖最早進入枯水期（12米以下）的年份。同月19日，星子站水位退至9.99米，鄱陽湖提前進入低枯水期（10米以下）。9月6日，星子站水位退至7.99米，鄱陽湖提前進入極枯水期，為有紀錄以來歷史同期最低水位；湖區通江水體面積僅310平方公里。

僅僅31天，鄱陽湖水位從12米退至8米，歷史罕見，鄱陽湖日均退幅0.13米，日最大退幅0.33米，2022年為有紀錄以來由枯水位退至極枯水位最快的年份。

在高溫天氣下，民生用電量亦大增，多地實施限電措施。8月15日至20日，四川對電網限定方案中的所有用電企業實施生產全停，並對全省範圍內的所有網吧、酒吧、美容院等非民生用電全部限電，暫停使用空調系統；景觀燈、廣告燈箱等全天候關閉。

因應夏季用電高峰，上海市黃浦江沿岸外灘、北外灘、小陸家嘴地區的照明燈光於8月22日至23日關閉。

貴州隔離人士旅遊巴翻側

9月18日凌晨2時許，貴州發生一宗致命交通意外，一輛載有47人的旅遊巴在行駛期間翻側，造成27人死亡，20人受傷。

經查，涉事車輛車牌號為貴A75868，為貴州黔運集團有限公司所屬車輛。事發時，該車從雲巖區接送涉疫隔離人員前往黔南州荔波縣隔離酒店進行集中隔離醫學觀察，車上包括司機，一名隨車工作人員，以及45名來自雲巖區向陽大院的涉疫居民。

值得一提的是，公安局當時的通報僅提及發生車禍，並指有關部門已緊急趕往現場處置，但未有提及事故原因以及乘客身份。

不少網民猜測肇事旅遊巴是政府用以運載隔離人士的車輛，同時對於凌晨轉運隔離人員提出質疑，並引述《道路旅客運輸企業安全管理規範》第38條規定，指出長途客運車輛凌晨2時至5時需停止運行。

同日，《貴州日報》證實事故車輛為貴陽市涉疫人員隔離轉運車輛。官媒《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進發文稱，客車翻側是生產安全事故，與其所執行的任務不應該有直接關係，這樣嚴重的交通事故本就絕不應該發生，不論側翻客車上是遊客、上下班人員還是涉疫隔離轉運人員，它都是悲劇」。

事後，貴陽市雲巖區委書記朱剛，雲巖區委常委、區委統戰部部長、區隔離轉運工作專班組長宋成強，及貴陽市公安局雲巖分局黨委副書記、政委肖凌雲被停職檢查。