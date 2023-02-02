胡鑫宇案｜生前現失眠認知功能障礙等　曾向同學稱人活着有何意義

去年10月，江西上饒鉛山縣的15歲中學生胡鑫宇在致遠中學內離奇失蹤，直至106天後，其遺體才被發現縊吊在學校南側金雞山的國家儲備糧倉旁的小樹林。

今日（2日）上午10時，胡鑫宇失蹤死亡一案在江西鉛山縣召開新聞發布會。官方通報，胡鑫宇生前存在失眠、認知功能障礙、進食異常等情況，並出現了情緒問題，有明顯輕生意圖。



上饒市公安局黨委委員、副局長、市縣兩級公安機關指揮部副總指揮徐添翼介紹，在考入致遠中學後，胡鑫宇逐漸出現適應困難，具體包括失眠、注意力降低、食慾差等。

徐添翼介紹，胡鑫宇有入睡困難、早醒、醒後難以再入睡等睡眠問題，他曾在書本上寫有很多「終於知道失眠人的痛苦了，晚上不知想些啥，啥亂七八糟的都有」一類的內容。

上饒市公安局黨委委員、副局長、市縣兩級公安機關指揮部副總指揮徐添翼。（影片截圖）

其次，胡鑫宇存在注意力難以集中、記憶困難等認知功能障礙。胡鑫宇就讀致遠中學後，多門課程測試成績靠後甚至墊底，他曾在書本中寫到「開了一節課的飛機」，多次考試結束後向同學說「想去聽，就是注意力集中不起來，自己愛發呆，思想飄走了」。 2022年10月14日離校當天，整日都沒有抬頭聽課，甚至書都沒有打開。

其三，胡鑫宇進食出現異常，食慾減退，飯量減少。

其四，胡鑫宇存在內疚自責、痛苦、無力無助無望感、無意義感等情緒問題。他經常躺在床上發呆，多次在書本、筆記本上寫下了帶有負面情緒的文字內容，如「吐了，新環境真的難適應，我這內向的性格真煩，也不能全怪性格吧，畢竟自己就是這麼一個人，可以通過寫東西來緩解一下這份心情」。

胡鑫宇又在社交軟件中發布「我試着銷聲匿跡，原來我真的無人問津」，多次對同學說出「人活着有什麼意義」、「我是否存在，已經沒有意義了」、「我們壓力大，活着沒意思，是不是約着去跳樓」一類的話。

2022年9月27日，胡鑫宇曾與母親三次通話，共43分54秒。其母反映，胡鑫宇曾哭訴「不想讀書、想回家」。10月1日凌晨，胡鑫宇的母親、哥哥專程從福州趕回予以安撫，10月4日二人離家返回福州。10月5日，胡鑫宇又與母親通話三次，共39分47秒，其母未透露通話內容。

10月10日至13日，胡鑫宇曾7次獨自到宿舍樓三樓陽台，觀望睢園及校外樹林山崗方向。 10月14日，胡鑫宇在食堂晚餐後，攜帶錄音筆兩次登上五樓陽台，有明顯輕生意圖。