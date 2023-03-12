兩會｜自然資源部部長王廣華：18億畝耕地紅線一定能夠守住

今日（12日）上午，第十四屆全國人民代表大會第一次會議在人民大會堂舉行第五次全體會議。會議結束後，舉行第三場「部長通道」採訪活動。自然資源部部長王廣華表示，相信18億畝耕地紅線一定能夠守住，中國人的飯碗也一定能夠牢牢地端在自己的手上。



王廣華表示，自然資源部堅持最嚴格的耕地保護制度，今年首先要做好以下三件事情：

第一，要穩住總量。去年，中央明確18.65億畝耕地和15.46億畝永久基本農田保護目標任務，要保持到2035年不變。自然資源部在接下來的審核、審批省市縣三級國土空間規劃的過程中，要將上述目標逐級分解下達，落實到圖斑和地塊。

第二，要優化布局。今年將通過採取耕地經濟獎懲的措施，促使南方部分省份有序恢復一部分流失的優質耕地，這樣可以有效遏制「北糧南運」的勢頭進一步加劇。

第三，要落實或壓實責任。在耕地保護上，各級黨委政府負有主體責任，相關部門負有監管責任，接下來將共同簽訂耕地保護責任書，按照中央的要求，每年進行考核，突破耕地紅線的要一票否決，從而落實黨政同責、終身追責的要求。