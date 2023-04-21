洗米華案︱安以軒老公陳榮煉被控83項罪涉349億元　一審被判14年

安以軒老公、澳門德晉集團百億CEO陳榮煉，2022年11月涉嫌在中國實施開設賭場犯罪行為，被控涉不法經營賭博、詐騙和清洗黑錢等共83項罪名，涉案金額高達349億元（澳門幣），該案今一審宣判結果出爐，陳榮煉被判14年有期徒刑。



安以軒的老公、德晉集團負責人陳榮煉被控犯罪集團等83項罪，案件將於12月5日開審。（微博@安以軒）

澳門媒體報道，該案在澳門初級法院宣判，陳榮煉被判14年有期徒刑，包括涉及1項黑社會罪、24項賭底面、7項詐騙，以及1項電投等罪名。陳榮煉名下的德晉公司存在65萬多條賭博記錄，其中有3409條與 「賭底面」有關，不正當所得15億港幣。法院認為，電腦數據並非違法取得，不屬於禁用證據，因而分析德晉有參與賭底面。

控方案情指，陳榮煉建立「德晉貴賓會」，至少自2014年起與眾被告在各娛樂場經營「賭底面」，內部以「外底」或「星數」為暗號，以約定比例私下接受賭客「枱底」投注，將「枱面」賭注在「枱底」以倍數加大，碼傭亦加大兩倍。為防避博監局監督和檢查，集團會提交虛假財務報表。

此外，該集團還在澳門經營電話投注「快速電投」、「可視電投」，利用賭博網頁和手機應用程式，在菲律賓等地經營的賭博活動開直播，方便賭客在不同地點進行電投賭博。該集團為了避免被查到，提交虛假的財務報表，前前後後至少賺15億港幣不正當利益。

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2021年11月底，警方拘捕周焯華，陳榮煉，在此之前，太陽城集團創辦人周焯華（綽號洗米華）因涉及洗錢、非法賭博和創立犯罪集團等289項罪名，澳門法院於1月18日判18年有期徒刑。

據此前報道，2021年11月警方拘捕太陽城集團負責人周焯華（洗米華），陳榮煉擔心德晉集團受牽連，12月全面結業、遣散員工，並命令人銷毀部分文件以及主要伺服器行動硬碟的核心區域。2022年1月，陳榮煉遭澳門警方逮捕並羈押。至8月4日澳門檢察院正式提出起訴，最高合共可判處20年刑期。

另據「天眼查App」顯示，陳榮煉除了在澳門勵駿創建有限公司擔任聯席主席兼行政總裁、執行董事外，在內地還關聯6間公司，其中4間為存續或在業狀態，包括廈門龍鑫儲運有限公司、聯鑫（福建）房地產開發建設有限公司、萬地鑫（福建）房地產開發有限公司、珠海市德晉電子科技有限公司，陳榮煉均擔任董事、執行董事等高管職位，同時還擔任珠海市德晉電子科技有限公司法定代表人，該公司為德晉集團有限公司全資子公司。