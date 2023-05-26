付國豪抑鬱離世　其父揭生前欠債67萬：包括被港｢暴徒｣盜用10多萬

2019年在香港機場反修例示威活動中遇襲的，《環球時報》原記者、「愛國記者」付國豪，2021年10月因抑鬱症自殺離世。其父付誠學此後多次發表，「終身不入香港」、要求胡錫進到付國豪墓地祭拜等言論，引發廣泛關注。近日，付誠學再發文透露，付國豪生前欠債67萬元（人民幣，下同）。



「愛國記者」付國豪，2019年在香港機場反修例示威活動中遇襲。

付誠學稱，付國豪在香港機場被「港獨」圍毆，「暴徒們」搶走他的銀行卡和身份證，之後不久銀行卡就被盜用，「不是還有密碼嗎？怎麽輕易地被盜刷？是這樣，付國豪銀行卡的密碼就是他的生日，有了他的身份證盜刷不難。」

付誠學表示，付國豪曾向他透露被盜用的金額大約為十多萬元，是他全部的原始積累，包括多年來長輩們給的紅包、讀大學時的三次獎學金、工資積累以及到香港出差提前準備的四萬元。

付誠學指，由於沒了錢，付國豪在香港住院到回北京這段時間的花費，只能靠向同事或朋友們東拼西湊，借錢度日。「我曾親手幫他還上了同去香港的一位女同事的四千元，至於是否還欠其他同事們的錢，我一再追問，他沒有說，只是不耐煩地：你別管了！孩子長大了，當家長的手不能伸得太長。」

付誠學還透露，自己敢肯定付國豪兩次到香港出差的所有費用，一分錢都不會向《環球時報》報銷，「他就是這個性格」，「幾年來，付國豪是在倒貼著錢為《環時》打工的，打的還是臨時工。他能不辭職嗎？老胡們挽留得住付國豪嗎？」

付誠學續稱，正因如此導致付國豪合共欠債67萬元，包括43萬元本金及24萬元利息，後來自己用僅有的28萬元積蓄，和提前提取5個月的公積金幫付國豪還清債務。