殭屍舞醜化民族形象　涉事跆拳道館遭取消全國相關賽事參賽資格

7月底在韓國舉行的2023年城南世界跆拳道錦標賽上，一眾中國選手集體以滿清時代的「殭屍造型」亮相，並在賽場上表演殭屍舞，許多內地網民痛批是「自取其辱」。

8月21日，中國跆拳道協會官網公布，該表演宣揚遺風陋習，醜化民族形象，褻瀆中華文化，造成惡劣影響。經研究，協會將依規作出多項處理，包括取消涉事的深圳「X-跆拳道館」在全國跆拳道相關賽事的參賽資格等等。



中國跆拳道協會通報稱，廣東省深圳市艾克斯體育文化傳播有限公司經營的「X-跆拳道館」自行報名並持旅遊簽證赴韓國城南市參加了2023世界跆拳道大賽（Hanmadang）。該館教練劉豪根據恐怖電影，自編自導「殭屍舞」參賽。

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該表演宣揚遺風陋習，醜化民族形象，褻瀆中華文化，造成惡劣影響。經研究，現依規作出多項處理，包括取消「X-跆拳道館」中國跆拳道協會會員資格、級位考試考點資格和全國跆拳道相關賽事參賽資格；取消劉豪教練員註冊資格，禁止劉豪參與中國跆拳道協會舉辦的培訓比賽等活動；責令廣東省跆拳道協會做出檢查，取消廣東省跆拳道協會和深圳市跆拳道協會3年內評優資格。

協會指，此事件影響惡劣、教訓深刻，暴露出中國跆拳道協會在行業監管和文化建設方面存在一系列問題。協會深刻反思、汲取教訓，將對全國跆拳道館進行全面清查整改，加強跆拳道行業從業人員資格審查，強化行業監管和行風建設，深化社會主義核心價值觀和中華優秀傳統文化教育，樹立健康向上的行業文化，弘揚中華體育精神和奧林匹克精神，傳播體育正能量。

據此前報道，2023年城南世界跆拳道錦標賽7月21至24日在韓國京畿道城南市舉行，中國隊集體以滿清殭屍的造型出現，戴着假辮子在場上大跳殭屍舞，讓韓國觀眾哄堂大笑，主持人也發出驚嘆聲。

有網民表示，現場許多觀眾都發出意味深長的笑聲，是因為很多韓國人受西方文化影響，對中國人的印象就是扎着滿清辮子。中國隊的舉動加深了人們對中國人的刻板印象，包括豬尾巴和小辮子等猥瑣形象。

於以下影片的7:08:53開始，就可看到中國隊運動員的殭屍舞演出：