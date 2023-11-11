華北水災｜習近平在北京河北考察災後重建　要求確保民眾溫暖過冬

11月10日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京、河北考察災後恢復重建工作。習近平強調，各級黨委和政府、各有關方面要認真貫徹落實黨中央決策部署，再接再厲抓好災後恢復重建，確保廣大人民群眾安居樂業、溫暖過冬。



習近平指出，災後恢復重建涉及范圍廣，工程項目多，資金投入大。最近中央決定增發1萬億元（人民幣）國債，用於支持災後恢復重建和提升防災減災救災能力的項目建設。



這是10日下午，習近平在河北保定涿州市雙塔街道永濟秀園小區考察時，同小區居民們交流。（新華社）

今年7月底8月初，華北、黃淮等地出現極端降雨，引發洪澇和地質災害，造成北京、河北等地重大人員傷亡。據澎湃新聞統計，截至8月18日，整個京津冀地區超五百萬人受災，超過一百八十萬人緊急疏散，已造成62人死亡、34人失聯。 其中北京近129萬人受災，財產損失還在持續統計中；河北省388.86萬人遭受淹水災害，直接經濟損失958.11億元。

9月上旬，習近平前往黑龍江尚志市看望慰問受災群眾。11月10日，習近平在中共中央政治局委員、北京市委書記尹力和市長殷勇，河北省委書記倪岳峰和省長王正譜分別陪同下，先後來到門頭溝、保定等地，實地了解災後恢復重建情況。

永定河三家店引水樞紐是永定河官廳山峽段控制性工程。11月10日上午，習近平來到這裡，聽取北京市水系、永定河修復治理、攔河閘運行等情況匯報，了解災後恢復重建進展：

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習近平指出，門頭溝、房山等山區地帶山高谷深，連續強降雨容易造成特大山洪，是北京防汛抗洪的重點區域。既要建好用好水庫等控制性工程，也要完善山區道路、房屋等建築物的防洪標准，切實提高防汛抗洪能力。要立足北京水系特點、總結歷史經驗，針對突出問題和薄弱環節，按照「上蓄、中疏、下排、有效治洪」的原則，抓緊修復水毀設施，加強重點水利工程建設，為保障首都防洪安全提供有力支撐。

隨後，習近平乘車來到妙峰山民族學校。今年汛期，這裡作為臨時避災場所和防汛抗洪救災人員駐地。習近平表示，保證受災學生都能按時開學返校，是黨中央對災後恢復重建提出的明確要求，「經過各方面共同努力，所有災區學校都按時開學了，看到孩子們幸福的笑容，很踏實很欣慰」。

這是10日上午，習近平在北京門頭溝妙峰山民族學校，同師生們親切交流。（新華社）

他跟在場學生表示，你們學校在這次防汛抗洪中成功避險，而且很好發揮了「安全島」作用，要用好這一生動教材，開展安全教育，提升孩子們的安全意識和避險能力。習近平表示，「這次抗洪救災孩子們會終生難忘，要讓他們學會感恩、立下志向，做社會主義事業的建設者和接班人」。

習近平也慰問了因公犧牲烈士家屬和參與防汛抗洪救災的基層黨員幹部群眾、消防及應急救援人員、國企職工、志願者代表等。習近平表示，多名黨員幹部在抗洪搶險中犧牲，「我們要永遠懷念他們，大力宣揚他們的英勇事跡，有關方面要關心照顧好他們的家人」。

這是10日上午，習近平在北京門頭溝妙峰山民族學校，親切慰問因公犧牲烈士家屬和參與防汛抗洪救災的基層黨員幹部群眾、消防及應急救援人員、國企職工、志願者代表等。（新華社）

臨近中午，習近平來到妙峰山鎮水峪嘴村考察。在村口河邊平台，習近平聽取該村情況介紹，隨後步行察看村容村貌，了解基礎設施恢復建設提升等情況。習近平指出，「大澇大災之後，務必大建大治」，要大幅度提高水利設施、防汛設施水平。

他強調，要堅持以人民為中心，著眼長遠、科學規劃，把恢復重建與推動高質量發展、推進韌性城市建設、推進鄉村振興、推進生態文明建設等緊密結合起來，有針對性地採取措施，全面提升防災減災救災能力。特別要完善城鄉基層應急管理組織體系，提升基層防災避險和自救互救能力。

在村民李盟家，習近平詳細詢問房屋受損、修繕支出、取暖等情況。習近平表示，確保受災群眾安全溫暖過冬是一項硬任務。北方冬季長，山裡冬天尤其冷，取暖工作務必落實落細，做到每家每戶。對已經完成房屋修繕加固或重建、具備入住條件的受災戶，要指導幫助他們落實冬季取暖。對尚未完成房屋重建的受災戶，要通過投親靠友、租房、政府安置等方式，確保他們溫暖過冬。

這是10日上午，習近平在北京門頭溝妙峰山鎮水峪嘴村村民李盟家看望慰問，瞭解房屋受損、修繕和冬季取暖等情況。（新華社）

離開村子時，當地群眾熱情歡送總書記。習近平對大家說，自己心裡一直惦念著災區的人民群眾。他表示，「共產黨是為人民服務的黨，永遠把老百姓放在心中最高位置，無論是搶險救災還是災後恢復重建，都會全力以赴。希望鄉親們堅定信心，努力把家園建設得更加美好。」

習近平表示，經歷這場大災，居民和一些生產經營單位損失不少，各級黨委和政府要多措並舉，努力幫助受災群眾和企業、商戶渡過難關。城市恢復重建要做好防災減災論証規劃，充分考慮避險避災，留出行洪通道和泄洪區、滯洪區，更新排水管網等基礎設施，提升城市運行保障能力。

習近平走進居民董彩英家看望慰問，詳細詢問洪水水位、應急居住、家具家電更新、供暖、相關補助等情況。董彩英告訴總書記，在黨員幹部幫助下，房子已完成清理修繕並入住，溫暖過冬沒問題。習近平強調，城市災後恢復重建，首要的是家家戶戶生活和社區居住環境的恢復。要查漏補缺，把工作進一步做細做實，基層組織、黨員幹部、街坊鄰裡、各方面專業力量和志願者要一起努力。

習近平現場對民眾說，涿州的這次災情很重，「那時我每天都關注著你們這裡的情況，很是掛念大家。今天看到市政公共服務設施已恢復正常運轉，大家的生活也已基本恢復正常，心裡踏實了很多。」

刁窩鎮萬全庄村位於蘭溝窪蓄滯洪區，今年汛期全村311戶全部受災。習近平仔細察看村道、房屋等恢復重建情況。他走進房屋重建施工現場，詢問受災損失、施工進展、租房過渡等情況，勉勵他們團結一心，共渡難關，重建和美鄉村。

習近平指出，房屋修繕加固重建，是災後恢復重建的頭等大事。現在看，修繕、加固的任務已基本完成，任務最重、難度最大的還是重建。對重建戶，各級黨委和政府要格外關心，過渡期有特殊困難、自身無法解決居住問題的，要給予適當安置。要採取切實有效措施，防止因災返貧。

習近平走進村邊農田，察看冬小麥和大白菜長勢。他指出，農業生產是災後恢復重建的重要方面，不僅直接關係家家戶戶的收入，也關係國家糧食安全。要繼續抓緊修復災毀農田和農業設施，加大農資供應保障力度，加強農技指導，組織安排好今冬明春的農業生產，爭取明年有個好收成。

這是10日下午，習近平在河北保定涿州市刁窩鎮萬全莊村村邊農田察看大白菜長勢。（新華社）

習近平來到白溝河治理工程（涿州段），察看工程進展，聽取河北省災後重建重大水利工程情況匯報。白溝河是大清河流域一條骨幹行洪河道，習近平指出，京津冀水系相連，防汛抗洪是一盤棋，要深入研究推進京津冀地區防洪工程體系建設。堅持系統觀念，統籌流域和區域，處理好上下游、左右岸、幹支流關系，科學布局水庫、河道、堤防、蓄滯洪區等的功能建設，整體提高京津冀地區的防洪能力。

堤壩上，習近平親切看望慰問水利工程建設人員和曾經參加涿州抗洪救援的解放軍和武警部隊官兵、民兵預備役人員、消防救援隊伍等方面的代表。他說，這次抗洪救災，各方面力量與廣大人民群眾風雨同舟，共同構築起防汛救災、守護家園的堅固防線，充分展現了我們黨和國家的強大政治優勢。

返回北京前，習近平對陪同人員和當地幹部說，在黨中央的正確決策部署下，各級各方面採取有力有效措施，把百年一遇的洪澇災害損失降到了最低。

ˋ記者手記｜京津冀暴雨中傷痕累累的涿州，還在淤泥裏

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習近平指出，災後恢復重建涉及範圍廣，工程項目多，資金投入大。最近中央決定增發1萬億元國債，用於支持災後恢復重建和提升防災減災救災能力的項目建設。

中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇陪同考察。何衛東參加有關活動，中央和國家機關有關部門負責同志陪同考察。

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