恐怖情人｜2名女幼師出租屋內遭男子殺害 同屋室友關門避過一劫
撰文：ETtoday
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山東平度市廈門路某小區內近日發生一宗雙屍命案，2名女幼兒園教師在出租屋內慘遭一名男子用鎚子和刀擊殺，疑犯在數小時後被逮捕。根據其中一名劉姓遇害者的親屬透露，疑犯是另一名死者的追求者，劉女在勸阻時遇害。事發時，同屋還有一名女生關閉房門後報警，躲過一劫。
據《極目新聞》報道，12月17日，一名山東網友在某短片平台上發布了一段影片稱，自己在幼兒園工作的女兒沒被學校安排宿舍，結果在出租屋內慘死。
兩位女生在事故中雙雙遇害：（按圖了解）
該網友稱，她的女兒劉女今年24歲，來自山東諸城，是一名公費師範生，去年起在平度市紅旗幼兒園上班。 12月11日，她的女兒在出租屋內和另一名女幼兒園教師遭人殺害。12月18日傍晚6時許，該影片被刪除。
平度市一名網民回應，她聽說了當地2名幼兒園教師遇害的事情，但具體情況不清楚。
劉女的一名親屬透露，劉女和2名女同事一起合租。 12月11日晚9時30分許，其中一名女幼兒園教師認識的一名男子敲開房門，和這名女幼兒園教師說了一會兒話後開始持刀和鎚子行兇。
該親屬表示，劉女試圖勸阻時，也遭到這名男子的傷害。同屋的另一名女孩關閉房門後報警，躲過一劫。最終，劉女和受傷的女幼兒園教師不幸身亡。 12月12日凌晨1時30分許，行兇者在山東膠州落網。該親屬透露，行兇者是另一名女死者的追求者。
12月18日，平度市紅旗幼兒園工作人員透露，劉女確實是該園的工作人員，對於劉女和另外一名女幼兒園教師遇害的事情，她不清楚情況。
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