「超級床蝨」大舉入侵日本　東京大阪電車現蹤　不怕任何殺蟲水

日本富士新聞網報導，日本近來掀起床蝨（臭蟲）恐慌，東京、大阪、神奈川等地不少民眾直擊電車座位床蝨，甚至從觀光客和進口商品貨物中發現不怕任何市面除蟲劑的「超級床蝨」。



近來，許多日本民眾在社群媒體X上傳床蝨肆虐電車的照片，表示座椅上、地上都可以看到床蝨爬來爬去。

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一對夫婦10日晚間仔細分享乘坐電車後，住宅遭床蝨入侵，床單上出現疑似床蝨的昆蟲，吸引大批網友超過5,000萬次瀏覽，還有超過1,800則評論。

不少日本人認為床蝨遲早席捲國內各地，甚至表示以後不敢搭大眾運輸工具。

對此JR東日本表示尚未收到和證實「電車床蝨」相關通報，不過強調一旦發現害蟲將立刻採取行動，同時已經要求清潔人員作業時務必小心謹慎，「考慮乘客健康，人員日常清潔列車車廂時不能使用化學物質除蟲，而是利用工具清除座椅表面污垢等，清潔頻率是每個月一次」。

另一方面，日本國立環境研究所所長五花浩一指出，解封後帶大量外國遊客，增加引進超級床蝨的機會，還有專家警告5月恐怕爆發床蝨潮，提醒民眾必須保持警惕。

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然而，當地清潔業者表示已經出現對所有市售除蟲劑免疫的「超級床蝨」。

根據專家指出，超級床蝨的死皮面積增加，導致除蟲劑難以滲透，死亡率自然下降。除此之外，生物本來就具有解毒或消滅進入體內的殺蟲劑和異物的酶，而超級床蝨產生這種酶的DNA一點點變異，導致解毒能力更強。據說牠們已經能產生酶並且「對殺蟲劑具有很強抵抗力」。

對此，清潔業服務人員建議收到海外包裹時先在門外開封並丟棄紙箱，檢查後再將東西拿進屋內。

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