死神來了｜地盤「血滴子」高速飛來　男子險遭「對半切開」｜有片

美國俄勒岡州（Oregon）近日險些發生奪命事故。



一把近4呎長的鋸片，從建築地盤脫落，高速撞上商店外牆，只差一點就將一名男子「切成2半」。

男子坦言事發後哭了一整晚：是我最接近死亡的一刻（點圖放大瀏覽）：

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《紐約郵報》報道，事發於28日，監視器畫面顯示，俄勒岡州男子尚恩（Shane Reimche）進入連鎖便利商店Quicktrips後，門才剛關上，遠方立刻滾來4呎長的鋒利鋸片，滾過停車場，不偏不倚撞在商店外牆上，留下深深切口。

尚恩表示：「我手還在門上，聽到一聲巨響和叫喊聲，一團煙霧升起後，我看到一把刀片向我猛衝過來。」

他餘悸猶存說道：「我整個晚上都在流淚，我在店裡渾身發抖，過了一會兒我才能夠說話。顯然，我的死期還沒到，但可能是我最接近死亡的一刻。如果我被那東西碰一下，就無法活命了。」

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這把刀片是從西北天然氣公司（Northwest Natural Gas）的建築工地鬆脫，工地目擊者透露，意外疑似是因修理燃氣閥時，螺栓鬆動或操作員失誤造成。

西北天然氣公司在聲明中表示，慶幸沒有人在這起離奇事件中受傷，並將此事歸咎於工程承建商。

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