美國酒店泳池奪命意外　女童突沉下水中消失　疑被吸入排水管慘死

美國德州傳出可怕意外，一名8歲女童在酒店泳池戲水，卻意外遭排水管吸住，卡在管道中不幸溺死。



綜合外媒報道，8歲的艾莉亞（Aliyah Jaico）週末與家人一起到德州的休士頓逸林酒店（Houston DoubleTree）度假，事發當時她原本在酒店附設泳池的「漂漂河」中戲水，卻突然失蹤。

家人一開始以為艾莉亞是走丟了或是被人誘拐帶走，趕緊通報酒店以及警方請求幫忙尋找，他們動員了許多人，在酒店的裡裡外外進行搜索都沒有找到人。

最後調閱監視器，才發現艾莉亞沉入水中就再也沒有浮起來。

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酒店立刻將泳池的水排乾，消防救援人員用小型攝影機搜索每一個管道，才終於發現艾莉亞的遺體。

救援人員表示，從現場判斷，泳池的排水幫浦可能出現故障，導致它由推變吸，強大的吸力將艾莉亞吸入管道中。「我們不認為艾莉亞是自己游向管道，這是我們近期看過最悲傷的意外。」

據報導指出，搜救隊花了13小時才找到艾莉亞的遺體，現在艾莉亞的家人將對該酒店及其母公司提告過失致死，指控他們存在重大過失導致孩子死亡。

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這並不是第一次有兒童在泳池死亡。根據NBC新聞報道，2006年，一名6歲女童在明尼蘇達州的高爾夫俱樂部泳池遭排水管吸入，撕裂了她的部分腸道重傷而亡。

隔年，康乃狄克州一名百萬富翁的6歲兒子因手臂被吸進排水管而死亡，據悉是因為該游泳池缺少安全格柵。

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