福島地震｜日本福島外海6級地震東京有震感　東北新幹線部份停電

日本福島縣外海當地時間4日中午12時16分發生黎克特制6級地震，當局觀測到的最大震度為4級，深度40公里。日本氣象廳網站資料顯示，東京震度為2，包括東京等一都三縣都有震感。



日本氣象廳稱，是次地震並無帶來海嘯的風險。

JR東日本稱截至當地中午12時0分，東北新幹線部份路段因地震停電，公司正在確認線路安全。

東北電力公司稱已對位於宮城縣石卷市和女川町的女川核電廠檢查，未發現地震造成的異常。此外，測量核電廠周圍輻射水平的監測站數值也未發生變化。石卷市觀測到4級震度，而女川町觀測到3級震度。

在震度2的地震中，室內大部份人感到搖晃，包括電燈在內懸吊物輕微搖晃。來到震度4的地震，幾乎所有人感到害怕；室內包括電燈在內的懸吊物會大幅搖晃，底座不穩的物品有的會傾倒；街上電線大幅度搖晃，路上行人和司機都感受到搖晃。

這張日本氣象廳網站截圖顯示，是次地震震央位於福島外海。

是次地震令人關注，主因區內多處頻頻發生地震，3日早上台灣發生7.2級地震，已增至9死1011傷，多地出現塌樓落石等嚴重損的狀況。此外日本岩手縣北部沿岸於2日清晨4時24分發生6.1級地震，震央深度80公里，雖然當局稱無引發海嘯風險，仍讓眾多人警惕。

台灣花蓮2024年4月3日早上發生強烈地震，日本向沖繩等地發出海嘯警報。沖繩那霸機場有大批旅客滯留。（NHK截圖）

台灣3日發生的地震影響日本，日本對可能出現海嘯嚴陣以待，氣象廳一度向沖繩縣宮古島、八重山地區及沖繩本島地區發布海嘯警報，當地時間早上10時40分，這些地區已切換為海嘯注意報，其後在當地時間中午12時解除。

▼從當天較早時民眾上載社交媒體的影片可見，在響徹全城的警報聲中，有司機開車逃離家園，亦有人在海邊高樓拍得海邊水位俐倒退的情況，氣氛極度緊張。

▼沖繩民眾在警報聲中開車避難：

【延伸閱讀】瘋傳日本能登半島地震前後「海岸對比圖」 地殼隆起漁港變陸地（點圖放大瀏覽）：

+ 17

【延伸閱讀】專家指日本海底驚現26米斷層崖 恐掀311式地震及30米高海嘯（點圖放大瀏覽）：