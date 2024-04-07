新西蘭移居打工變難？政府擬收緊臨時工作簽證

新西蘭去年的移民人數幾乎創下歷史新高，政府宣布收緊多項就業簽證政策。



路透社報道，新西蘭政府星期六（4月6日）宣佈計劃改革就業簽證政策，改革措施包括對低技能工作附加語言要求、為大多數僱主工作簽證設定最低技能和工作經驗門檻，以及將大多數低技能工作的最長連續居留時間從五年減至三年。

移民部長斯坦福（Erica Stanford）在一份聲明中說：「政府的工作重點是吸引和留住高技能移民，如中學教師，因為這些崗位存在技能短缺問題。」

「與此同時，我們還須確保新西蘭人在無技能短缺的工作崗位面前處於最優先位置。」

聲明說，去年有17萬3000人移民到新西蘭，接近歷史最高紀錄。新西蘭約有510萬人口，自冠病疫情結束以來，到該國的移民人數猛增，去年引發人們對通貨膨脹的擔憂。

鄰國澳大利亞的移民人數也出現大幅增長，澳洲內政部已於去年12月宣佈改革移民政策，爭取在未來兩年內將移民人數減半。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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他的影片隨後引發大批網友不滿。有網友在他的影片下方怒控「我敢肯定這違法，我認為他在鼓勵別人從事非法活動」，還有人要求聯邦調查局調查莫雷諾，目前該影片已從TikTok下架。

房屋侵佔近年已經成為美國紐約、洛杉磯與亞特蘭大等大城市的主要問題。部份亞特蘭大居民甚至不敢外出度假，擔心返家後發現家裏出現不速之客。

美國50州都有針對佔房者的法律，若他們合法佔用房屋，就會受到廣泛保護，屋主很難將他們驅逐。在紐約市，只要能在一處房產停留30天，就能主張佔屋者權利。