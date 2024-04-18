日本愛媛縣附近海域地震上調至6.6級　氣象廳：防範未來1週有強震

日本氣象廳4月18日凌晨宣布，將此這次震震級由6.4級上調至6.6級，震源深度從50公里更正為39公里。部門稱位於四國島的愛媛縣和高知縣部分地區震感強烈，震度首次達到6弱。當局警告，震區居民未來一週還應防範強震發生。



地震發生在當地時間17日晚上11時14分左右，愛媛縣和高知縣發生最大震度6級以下的地震。震央為豐予海峽（北緯33.2度、東經132.4度），所幸是次地震並無引發海嘯的風險。

▼美國地質調查局（USGS）指出，是次地震震央位於九州島（Kyushu）和四國島（Shikoku）之間。

地震發生後，日本政府在首相官邸危機管理中心設立官邸對策室。日本內閣官房長官林芳正在記者會上宣布，地震導致數人受傷，目前已被送醫救治。日本首相岸田文雄18日凌晨表示，已派出直升機了解情況，將儘快做好災害應對工作。

新華社18日引述日媒報道，高知縣宿毛市出現水管破裂、路燈倒塌、電線斷裂等基礎設施受損情況，愛媛縣多地發生塌方。愛媛縣和高知縣部分地方鐵路線路停止運行，松山高速公路因震後安全檢查部份路段禁止通行。

日本西南部17日深夜發生6.6級地震，伊方核電廠運作正常。圖為2018年10月2日，鏡頭下位於日本愛媛縣佐田岬半島伊方町的四國電力伊方核電廠。（REUTERS/Mari Saito/File Photo）

是次地震共有7人受傷，其中愛媛縣5人，大分縣2人。據愛媛縣地方政府和消防部門稱，截至目前，地震已造成當地5人受傷。

東温市一名60多歲的婦女從家中樓梯摔下來，被送往醫院。她左手一根手指似乎骨折；宇和島市一名90多歲的男子在試圖離開家時左手受輕傷。此外，松山市有有3名女子（分別是20多歲、70多歲及80多歲）因包括跌倒在內的輕傷被送往醫院。

據大分縣通報，大分縣有2人因地震跌倒輕傷。

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