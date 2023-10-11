影片曝女刺青師最後一舞 被指效力以軍遭擄殺 遺屬：她拒服兵役
撰文：中天新聞網
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「諾瓦音樂節」（Nova Festival）6日至7日在加沙與以色列邊界附近舉行，吸引約3千名年輕男女到場狂歡，當中1名德國籍以色列裔女刺青師，參加這場音樂節卻慘遭擄殺。
綜合外媒報道，提倡和平的「諾瓦音樂節」（Nova Festival），6日至7日在加沙與以色列邊界附近的鄉間農田裏舉行，活動正嗨時，突遭哈馬斯集團恐怖分子攻擊現場，上千人尖叫聲不斷，荒漠中狂竄逃。
其中1名30歲的女刺青師夏妮（Shani Louk），沒能逃過一劫，慘遭擄殺。
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誇張的是，夏妮身前穿的衣服還被脫去外衣，屍體被拋在貨車後方，遊街示眾遭褻瀆，而哈馬斯民兵甚至跨坐在上面，更引來路邊哈馬斯的支持者歡呼，繞屍奔跑，朝她吐口水。
而夏妮家人透過她腳部刺青，辨識出是夏妮。
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而夏妮生前最後一舞影片曝光後，家人親友悲痛表示，夏妮是和平主義者，甚至拒絕在以色列服兵役。
自音樂節後，她與男友音訊全無，沒想到再次收到她的消息，是捲入這場悲劇，成為家族的惡夢。
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