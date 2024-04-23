日本女狂騙契爺7百萬　網售騙財教戰手冊　眾男沉船落搭乖乖進貢

舌燦蓮花從男網友騙得1.5億日圓（約7,591萬港元）以上的日本25歲女網紅「莉莉」渡邊真衣，今被名古屋地院判有期徒刑9年並課罰金800萬日圓（約40.5萬港元）。



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起訴書指出，渡邊在2021年向50多歲男性謊稱欠債，騙來1億1700萬日圓；2023年對另一名男性用同樣藉口，騙到3800萬日圓。至少向3名對她有好感的男性詐財。

因沒有申報收入，同時還欠稅4000萬日圓。

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庭上揭諷刺真相：騙來的錢都給了牛郎

日媒報導，渡邊在20歲的時候迷上去牛郎店，為了進貢給喜愛的牛郎，在自己上班的夜店騙男客匯錢給她。

之後還把騙錢的技巧集結成「戀愛詐欺手冊」來賣。強調不用和對方見面、不用出賣肉體，只用社交軟體就能讓男生乖乖掏腰包。

而她自己一個月進貢在牛郎身上的金額，多的時候高達400萬日圓（約20.2萬港元）。檢方原對她求刑13年、罰金1200萬日圓（約60.7萬港元）。

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