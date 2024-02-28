話走就走？新加坡「砸蛋女網紅」案仍未判　竟被揭已成功逃出台灣

新加坡女直播主凱蒂Kiaraa Kitty在高雄自導自演，要求助理薛男朝他丟雞蛋，影響高雄治安。



當局26日介入調查，發現鄭姓直播主與薛男已經離境，無法傳喚，後續將依法禁止鄭女等2人入台，最長期限5年。

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新加坡女直播主凱蒂Kiaraa Kitty 9日行經高雄前鎮區，突然遭到1名婦人丟擲雞蛋，過程透過直播大放送。

她也在貼文寫下「今天很有趣，直到我被襲擊，謝謝大家的關心，我已經向警方報案，因為我被一個路人襲擊」，畫面也引起東南亞媒體關注。

警方調查，當天丟雞蛋事件，是該名女直播主與薛姓男助理為了節目效果所編造的環節。

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21日下午新加坡籍直播主32歲鄭女會同律師到前鎮分局說明，她供稱因媒體無預警訪問，一時緊張才脫口說出有報案等語，不清楚這樣會違反台灣法律。

全案警詢後，將鄭女及薛男依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，移送高雄地方法院簡易庭，尚待裁定。

當局表示，台灣為民主法治地方，歡迎旅客赴台從事觀光等活動，但絕不容許在台有從事不法之行為，類此破壞社會和諧及安定之案件，若經調查屬實，必定貫徹執法，嚴懲不貸。

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