東京居酒屋「毒舌老闆」拒做外國遊客生意惹議：到日本就該講日文

新冠疫情後，受到日圓走貶影響，大批外籍旅客湧入日本觀光。



東京一間大眾酒場老闆，20日在社群媒體表示，他拒絕一組想入店消費的歐美旅客，抱怨不懂日文的外國客人光是點餐就要花費很多時間，狠嗆「這裏是日本，來這裏就該努力說日文」，引發網友論戰。

在X及Google留言繼續辱罵網民 點圖放大瀏覽相關貼文及照片：

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東京向島大衆酒場KADOYA的老闆，在X（前推特）上以毒辣的發言聞名。

《日刊體育》報道，該老闆以不懂日文為由，拒絕一對白人情侶到店裏消費，對方一臉茫然地詢問「no english menu？」後，他也搖頭用日文說「沒有」。該老闆在發文中怒轟「這裏是日本。到日本來就該努力講日文，辦不到就帶翻譯過來」，並強調他如果前往英語系國家，也會設法說英文。截至今（23）日上午10點，該貼文的瀏覽數已超過1823萬。

該老闆後來繼續發文抱怨，稱過去有外國客人到店裏消費，但不會講日文，光是點餐就花費很多時間，因此他現在一概拒接不會說日文的外國客人。「他們製造麻煩，消費額卻不高，又不給小費。因為賺不了錢，所以我不做這種外國人的生意。」

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許多日本網友對老闆的態度表示贊同，留言指出：

「店家也有選擇客人的權利」

「到別人國家玩，學別人的語言才有禮貌」

「我們去外國玩，也不會強迫別人講日文」

但有些網友則不認同，指出：

「這樣有點種族歧視」

「學日文並不容易，寬容一點吧」

「英文本來就是國際語言」

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看到自己的發文引發論戰，該老闆再發文，表示「如果有人想款待不會日文的外國人，想對他們親切一點也無所謂，但我很怕麻煩，只能用日文跟他們溝通」。他指出，現在不是美軍駐日時代，經營居酒屋沒有說英文的義務，要外國旅客「入境隨俗」。

然而，該老闆21日晚間突然發文道歉，宣布將暫時停業。他指出，前一天的發文讓許多人感到不愉快，他深感遺憾。由於他現在精神與肉體上都沒有工作的力氣，22日將公休，重新營業的時間未定。並於最後指出「本店今後也不會仰賴不能讀寫日文的白種人」。

但有網友指出，該居酒屋本來就週一公休，老闆只是用他的方法在諷刺網友。

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