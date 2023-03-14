比壽司郎舔醬油更噁心　日本男便利店朝便當撒尿一路痾到門口

撰文：中天新聞網
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日本壽司郎1月遭「屁孩」舔醬油瓶、對壽司抹口水，事件被爆料後震驚外界，市值瞬間蒸發160億日圓（約585萬港元）。

雖然最後少年及父母都出面道歉，壽司郎仍堅持提告，不過仍然有人要以身試法。

有民眾拍到一名男子直闖便利商店的冷藏開放櫃，解下褲子的拉鍊對着便當撒尿，不少網友看到後直呼「以後連便利店都不敢去了」。

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有民眾12日在Twitter上傳一段TikTok影片，只見一名男子走到便利店冷藏開放櫃，開始對着便當撒尿。

店員發現不對勁後，便強制將他拉到店外，沒想到男子就這樣一路「尿到店門口」，嚇得一旁民眾驚聲呼喊。

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影片曝光後吸引約590萬人點閱，目前便利店總公司還未出面說明，也不清楚確切是哪間分店。

不少網友看完表示「他是喝醉嗎」、「這些人都應該受到法律制裁」、「這類事情多到快無感了」。

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