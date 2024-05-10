吮咖哩雞可致命？澳洲女吸太大力竟「吸死男友」　院方談奪命原因

澳洲有一名男子和女友熱情親吻，沒想到「喇舌」太過激烈，導致男子突然性中風，隨後就突然倒地不起，因而喪命。



沒想到調查結果，「1原因」跌破眾人眼鏡。

院方揭「吮咖哩雞」致命原因 女方知真相後崩潰大哭（點圖放大閱讀）：

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根據澳洲當地媒體報道，當時該名男子正在享受用餐時，不明原因突然倒地，嘴裏還冒出白沫。

餐廳人員見狀後，趕緊打電話報案，警消人員接獲通報後，立即將男子送往醫院搶救，但是遺憾的是男子經搶救後，仍無法挽回男子生命。

院方表示，經檢查後發現，男子脖子上有很多「草莓印」，也就是俗稱的「咖哩雞」，疑似是女友太熱情，不斷大力吸吮男友的脖子，導致男子頸部供血不順，變成瘀血黑青，演變形成血栓導致中風，這讓知情後的女友崩潰大哭：「我真的不知道他受不了這個。」

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醫生表示，每個人的體質不一樣，這樣的情況並非尋常。

但其實脖子這個部位其實很脆弱，吻痕造成血栓，過去早有案例，在2016年時墨西哥也有一名17歲男孩因此而喪命。

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