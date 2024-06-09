美國離奇慘劇 羽毛球拍斷裂「碎片插爆頭骨」6歲女搶救4天終不治
撰文：中天新聞網
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美國新澤西州（New Jersey）一名6歲女童露西（Lucy Morgan）6月1日和家人到外地度假時，在一旁觀看兄弟姊妹打羽球，竟離奇遭斷裂的球拍碎片插爆頭骨，搶救4天後仍不幸身亡。
據NBC News等美媒報道，露西一家人近日到緬因州（Maine）的湖邊小屋度假。她的父親傑西（Jesse Morgan）透露，1日當天一家人吃完午餐後，自己和妻子待在小屋後方，孩子則在前院空地打羽毛球。
夫妻倆突聽到尖叫聲，便趕緊跑到前院查看情況。根據傑西的說法，球拍在往下揮時發生斷裂，一塊鋒利的碎片插入了露西的頭骨，造成毀滅性傷害，而當時露西正坐在場邊看兄弟姊妹們打球。當下露西雖有呼吸但已失去意識。警方表示，球拍的鋁製軸從木柄上脫落，碎片擊中女童頭部，刺穿了她的頭骨。
露西先被送往桑福德（Sanford）的醫院，接著又被直升機載往波特蘭（Portland）的緬因醫療中心救治。據悉，露西被診斷為「缺氧缺血性腦病變」，這是一種由外傷引起的缺氧性腦損傷，最終在5日上午不治死亡。她的喪禮將在本月15日舉行。
身為教會的神職人員的傑西在網上分享了這件憾事，他表示，露西的死對他們全家造成深刻打擊。家中除了露西，還有10歲、4歲的兒子，以及8歲的女兒。傑西告訴媒體，即使最糟糕的事情發生了，他也希望露西的遭遇能對其他人產生幫助。
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