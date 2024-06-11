富士山美景被新樓「擋住」惹議　交樓急煞停　建築商申請作廢拆卸

日本一建築商決定對名下位於東京都國立市一棟新建住宅大樓申請作廢，然後拆卸。公司稱，拆樓理由是此它對周邊帶來影響，當初思慮欠周。日媒報道稱，拆樓原因看來是因它部份遮蔽了富士山的美景。此外這也引起街坊不安與不滿。



日本朝日新聞報道，日本的住宅建築商之一的積水房屋公司（Sekisui House, Ltd.）正在東京都國立市興建建案名為「Grand Maison國立富士見通」、樓高10層的住宅大樓，總共有18戶。它距離JR中央線國立車站約10分鐘步程，對住戶來說相當方便。

這個樓盤本來預計7個月交屋，但國立市稱，公司7月4日向國立市申請取消這項目。

日本東京都國立市一棟10樓住宅預定2024年7月交屋，但建築商日前向國立市申請廢止建設。建築商表示，拆屋理由是此樓房對周邊帶來影響，思慮欠周。圖為網民拍下樓宇建成前，人們能在街上看到遠處富士山。（東京放送公司TBS新聞影片截圖）

日本東京都國立市一棟10樓住宅預定2024年7月交屋，但建築商日前向國立市申請廢止建設。建築商表示，拆屋理由是此樓房對周邊帶來影響，思慮欠周。圖為網民拍下樓宇建設期間，遠處富士山部份已看不見。（東京放送公司TBS新聞影片截圖）

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此舉實屬罕見。《讀賣新聞》引述建築商主管說，這大樓建築結構沒問題，也沒違反法例，但對包括景觀在內的周圍環境帶來影響，是當初考慮得不夠周詳。

《朝日新聞》刊登出民眾所拍照片，顯示2022年11月21日這棟大樓建設前周邊的景觀，人們可遠眺富士山。另一張照片則是2023年12月18日這棟樓正在興建時，它已部份遮蔽富士山。

《讀賣新聞》稱，對於這棟大樓，周邊有些居民認為它導致景觀惡化。

建築商說，目前尚未決定何時拆樓以及拆卸後它的土地用途。

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