日本人為什麼「吃海鮮少了」？水產消費量創新低「2個原因」曝光

日本政府6月11日發布統計與調查結果，顯示日本民眾2024年平均海鮮消費量比20年前削一半，但肉類消費量持續增長，主因可能是與海鮮價格高以及一些人們更愛吃肉有關。



日本政府內閣會議11日通過2023年度版《水產白皮書》，指出2022年度日本每人每年平均消費海鮮量約22公斤，為歷史新最低紀錄——這僅及高峰期2001年度40.2公斤一半，但每人平均肉類消費量過去20年持續增長，到2022年度已達34公斤。

每人每年採購生鮮海鮮量同樣減少，2023年為6,368公斤，相較2004年的12,920公斤減半。

圖為2018年1月4日，鏡頭下東京阿美橫町市場的海鮮攤位。（Getty）

圖為2024年2月15日，日本東京築地場外市場，一家海鮮餐廳的員工在廚房工作。（Reuters）

根據農林水產省調查，被問到相比肉類為何較少購買海鮮（答案可複選），有45.9%受訪者表示「家人喜歡肉類」、42.1%受訪者認為「海鮮價格高」，還有38%受訪者認為「海鮮處理較麻煩」。

倡設「海業」兼顧漁業推動觀光

《水產白皮書》指出，2022年漁業從業人數從2008年的約22萬減少至約12萬人。秋刀魚和槍烏賊遭遇漁荒，2022年漁業與養殖業產量較2023年減少24萬噸至392萬噸。白皮書指出均持續下滑，「支撐地區的漁村活力下降」，強調水產業可持續發展的重要性。

白皮書以專題形式介紹運用海洋與漁村地方資源魅力的「海業」。指出除銷售新鮮海產品外，還應推進漁業體驗、海上觀光等吸引消費者的多樣措施。據悉政府正在對人才培養和設施完善提供支援。

白皮書還提及東電福島第一核電站核污水排海的影響，2023年對中國水產品出口額較上年下滑約30%，強調應實現出口目的地多樣化。

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水產業人手不足及高齡化問題也很嚴重。2022年的漁業就業人口為12萬3100人，比2003年的23萬8300人減半；在65歲以上從業人員占比37.7%居高不下的情況下，2022年度新投入漁業的就業人口僅1691人。

水產白皮書指出，由於收入不穩定、對於生活及工作價值觀的多元化，從事漁業家庭的孩子不一定會從事漁業，是漁業從業人口減少的原因。

白皮書也表示，在城市出生的人當中，也有不少人對漁業抱持關心，指出致力確保新的漁業從業人口的重要性。

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