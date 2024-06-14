朝鮮糞便氣球風波｜韓國全境兩週內778處發現氣球

韓國國會資料顯示，自5月28日至6月10日，全境共778處發現朝鮮空飄的「垃圾氣球」。



韓聯社報道，韓國國會行政安全委員會所屬議員楊富男星期五（6月14日）報告，按空飄時間看，第一次（5月28日至29日）共在78處發現氣球，第二次（6月1日至2日）354處，第三和第四次（6月8日—10日）346處。按地區分布看，首爾市、京畿道、仁川市和江原道地區在朝鮮先後四次空飄氣球時，均觀測到氣球降落。此外，忠清道、全羅北道、慶尚北道等地也發現氣球。

韓朝糞便氣球風波：圖為2024年6月9日在首爾蠶室大橋附近發現的朝鮮氣球 （韓國聯合參謀本部）

圖中組合照片在2024年6月2日發放，顯示韓國仁川不同地方出現據信是朝鮮放飛過來的氣球，氣球上載有各種物品，包括看起來像是垃圾的東西。（韓聯社 via Reuters）

據推測，朝鮮在此期間共投放了1600多個氣球，對韓國車輛、住宅、商業建築和塑料大棚等造成不同程度的破壞。警方接到報警後立即執行現場保護工作，並由軍方負責收集氣球，再移交給相關機構進行精密分析。

以下是2024年6月3日，韓國首爾社運團體在監視器的熒幕追蹤向北放飛的氣球的情形。印有反朝鮮訊息的傳單將由氣球攜帶進入朝鮮。朝鮮不滿韓國這種做法，是平壤放飛「糞便氣球」報復的原因之一：

在此之前，朝鮮曾於2016年1月至5月、7月和10月，2017年2月以及2018年1月和3月對韓國空飄氣球。與過去相比，朝鮮今年在短時間內集中空飄氣球，受影響的範圍也更加廣泛。

楊富男說，如果對於韓國向朝鮮散發傳單引發朝鮮空投垃圾氣球的惡性循環置之不理，將進一步危及韓國人民的生命安全。為此，韓國政府應積極研究對朝散佈傳單的行政措施。