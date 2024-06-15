日本富士山五合目大門開始安裝　山梨縣「落閘」管控登山人流

日本富士山除了出現「打卡之亂」，還有不少人以「彈丸登山」的方式登山看日出，意外頻生。山梨縣政府為管控人流，就登山人數設限，並將開始徵收通行費，而五合目登山道入口處安裝大門的工程6月13日展開。



大門寬約8米，高約1.8米。工程人員將木板固定在用鐵管做成的大門框架上。山梨縣介紹，今後將在大門的中央安裝一扇門，在兩側貼上杉木板，工程預定6月17日完成。

山梨縣府7月至9月中旬的開山期間，在富士山5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）的吉田口登山步道處使用閘門進行限制，並向登山客收取2000日圓（約100港元）「通行費」，7月1日起實施。

縣政府14日稱，5月20日上午起開放讓民眾網上預約吉田口登山步道通行證。

除了確認在山屋居住的人之外，通過吉田口登山步道的登山客人數每天以4000人為限。步道下午4時至隔天清晨3時關閉，禁止入內。

日本山梨縣政府今夏開始向登山遊客徵收通行費2000日圓（約100港元），同時就登山人數設限，7月1日起實施。（Getty）

日本富士山除了出現「打卡之亂」，還有不少人以「彈丸登山」的方式登山看日出，意外頻生。山梨縣政府為管控人流，就登山人數設限，並實行徵收通行費，而五合目登山道入口處安裝大門的工程2024年6月13日展開。（日本放送協會影片截圖）

吉田口登山道在2023年有大約14萬人使用，山梨縣計劃將通行費所得用於興建應對火山噴發時的避難所。

「彈丸登山」指的是晚上出發直接行均山頂，看完日出後下山，不在山屋過夜休息。 這種「0泊2日」的登山方式有較大風險，人們可能因睡眠不足發生意外，也可能因身體沒有足夠時間適應海拔升高，容易引發高山症和失溫。

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