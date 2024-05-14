日本山梨縣為管控富士山人潮　5月20日起開放網上預約入山＋收費

日本富士山2023年夏天在疫情後首度開山時出現「塞人」情況，群情洶湧引發混亂，不少人更以「彈丸登山」的方式登山看日出，意外頻生。山梨縣政府有見及此，今夏開始向登山遊客徵收通行費2000日圓（約100港元），同時就登山人數設限，7月1日起實施。



縣政府14日稱，5月20日上午起將開放網上預約吉田口登山步道通行證。

山梨縣府7月至9月中旬的開山期間，將在富士山5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）的吉田口登山步道處設置閘門，向登山客收取2000日圓「通行費」。

除了山上居民外，通過吉田口登山步道的登山客人數每天以4000人為限。步道下午4時至隔天清晨3時關閉，禁止入內。

吉田口登山道在2023年有大約14萬人使用，山梨縣計劃將通行費所得用於興建應對火山噴發時的避難所。

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