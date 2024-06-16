第3次世界大戰這一刻開打？印度占星家預言世界末日可能是這幾天
撰文：中天新聞網
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一位被稱為「新一代諾查丹瑪斯」的印度占星家庫馬爾(Kushal Kumar) 預測，距離第三次世界大戰只有幾天的時間。
這位能夠預見世界大事的印度占星家最近預測以色列和哈瑪斯、俄羅斯和北約、北韓和韓國以及台海之間的緊張局勢將會加劇。
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他還聲稱，之前已發生的以色列和黎巴嫩之間的升級、巴基斯坦的恐怖攻擊以及北韓士兵越過分界線進入韓國等事件，都證明他的預言是準確的。
庫馬爾寫道：「隨着時間的推移，請關注全球熱點地區不斷發展的戰爭局勢。」
他補充說，不只6月18日，6月29日也可能是世界末日。事實上，他之前也曾預測過6月10日，但沒有實現。
庫馬爾聲稱他使用基於印度教文化的吠陀占星圖來進行預測，準確地指出了全球衝突爆發的確切日期。
即使第三次世界大戰不會在幾天內爆發，美國政府官員也承認世界局勢正處於前所未有的緊繃狀態。北大西洋公約組織幾個月前警告稱，未來20年內與俄羅斯的戰爭恐怕無法避免。
末日時鐘也連續第二年僅剩90秒，代表人類距離全面毁滅只有一步之遙。
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