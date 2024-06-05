SpaceX星鏈讓亞馬遜部落也上網　長老抱怨：年輕人不打獵沉迷看AV

馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX推出星鏈（Starlink）服務，將網絡拉進了雨林地區的偏遠部落。



不過在帶來方便的同時，不少部落長者抱怨許多年輕人濫用網絡、沉迷看色情AV片，連基本的捕魚打獵都荒廢了。

星鏈服務的原理，是將天線連接到6000顆低軌道衛星，提供網絡服務。

點圖放大看看為原始部落Marubo裝設Starlink的情況：

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在巴西亞馬遜叢林深處的原始部落「Marubo」，擁有約2000名族人，他們的天線是由美國企業家艾莉森雷諾（Allyson Reneau）捐贈，在9個月前成功開始使用。

原本提供部落網絡的初衷，是希望他們在遇到緊急情況，例如被致命毒蛇咬傷時，能夠盡速與外界取得聯繫。

此外，部落成員還可以與其他亞馬遜部落共享教育資源，並與居住在其他地方的朋友和家人聯繫。

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不過網絡帶來便利的同時，也衍生出了相關問題，有部落長老就抱怨，當網絡剛接通時，大家都相當樂見，不過隨着時間過去，許多部落年輕人沉迷於網絡。

一名73歲的長老就表示，網絡改變了常規的生活狀態，導向負面的方向，年輕人變得懶惰，「但在村子裏，如果你不打獵、捕魚和種植，你就沒有飯吃」。

除此之外，Marubo原本是一個相當保守的部落，甚至不得在公開場合接吻，但在網絡可以使用後，許多部落年輕男子開始接觸到色情AV影片，對「性」的觀念產生改變，他們開始會在群組裡分享限制級影片，或甚至對部落女子做出「具攻擊性的性行為」。

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還有人擔心，家裏的孩子開始玩第一人稱視角的射擊遊戲，可能導致模仿效應，同時由於缺乏數碼素養，不少部落年輕人成為網絡詐騙的受害者。

為了避免族人沉迷，並保護部落傳統文化傳承，Marubo領導人規定，現在每天只有早上兩個小時、晚上五個小時和假日全天候可以使用網絡，其餘時間大家仍應遵循以往的生活模式。

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