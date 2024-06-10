土耳其對中國電動車徵稅　是中歐貿易戰前奏嗎？

拜登政府對中國電動車徵收懲罰性關稅被認為是為了選舉需要搞的「形式主義」，因為過去幾年美國根本極少從中國進口過電動車，之後也不準備大量進口，所謂加稅，加了個寂寞。

不過因為歐洲是中國電動車出口主要市場，各大電動車和能源電池企業等這幾年一直在積極佈局歐洲市場，在美國布林肯、耶倫等的慫恿遊說下，歐盟欲緊跟美國對中國電動車加徵關稅的，對中國相關產業威脅是巨大的。

歐盟除了德國、瑞典因為擔心中國報復會有損他們在中國的市場利益，反對對中國電動車加徵關稅，其它國家的態度大多曖昧，甚至可以說相當積極。

特別在歐盟層面，多家本地媒體都在報道說，徵稅措施已箭在弦上，最快可能會在本周採取行動。歐洲媒體擔憂，此舉可能會在中歐間引發貿易戰。

而去年9月，馮德萊恩就曾宣佈對中國電動汽車展開反補貼調查。如果調查顯示中國違反貿易法，歐盟可能徵收懲罰性關稅。

為避免這種情況發生和更廣泛的中歐關係考慮，中國最近加大了對歐洲的公關力度，包括領導人對歐洲進行訪問，派出高級外交使團與歐洲政府與商界互動等。針對一直以來有關疆區議題在中歐間引發的政治爭執和貿易問題，前幾天還邀請了土耳其外長到西北疆區訪問。

中歐班列：2024年5月6日，在重慶國際物流樞紐園區，一列裝載機械設備、汽車和筆記本電腦的中歐班列在重慶團結村中心站等待中發（無人機照片）。（新華社）

和前幾年中歐「以牙還牙」互相制裁報復，以及圍繞港、台、疆等議題經常爆發的激烈爭吵相比，近幾年中國明顯修正了與歐洲的交往方式，開始認識到歐洲在中美對抗中作為一個戰略緩衝區的重要性，着手修復中歐關係。

然而令人想不到的是，土耳其外長哈坎·費丹（Hakan Fidan）剛剛結束對中國為期三天訪問回去，該國反而成為泛歐洲國家中，第一個對中國電動車加徵關稅的國家。關稅稅率為40%，且每輛車不低於7000美元！

儘管土耳其不是歐盟國家，但在歐盟正醖釀對中國電車徵收關稅的當口，作為泛歐洲國家的土耳其，此舉仍然開了一個非常惡劣的先例，做出了一個非常不好的行為示範。

土耳其政府6月8日宣佈，將對從中國進口的汽車加徵40%的關稅，以阻止經常項目赤字的惡化並保護土耳其國內的車企。

與此同時，歐盟委員會正在考慮是否在短期內宣佈對進口中國電動車加徵高額臨時關稅。

土耳其加徵中國進口汽車關稅的總統決定預定將於7月7日生效，除了40%的關稅稅率外，每輛中國進口車最低的關稅金額為7000美元。

也就是說，如果一輛中國進口車的關稅按40%計算稅額不到7000美元，那麼必須按7000美元繳稅。這樣高的加稅力度，基本上等於阻絕了中國電動車進入土耳其市場的可能。

接下來歐洲其它國家會不會跟進徵稅，以及中國會不會採取反報復措施，進而在中歐間引發貿易爭端，值得關注。最新消息顯示，歐盟據報已推遲針對中國電動車的徵稅決定。（轉自微信公眾號 杭子牙）