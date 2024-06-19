美國男罹癌擔心離世後愛妻財困　死前2週她買彩券刮中780萬元大獎

美國賓夕法尼亞州一名婦人因為丈夫罹患腦癌，面臨與愛人生離死別的悲劇，然而，她在丈夫病逝的2週前買刮刮樂，幸運刮中100萬美元（約780萬港元）的大獎。



她相信這是丈夫為她帶來的好運，因為丈夫生前就很擔心萬一自己過世後她的財務狀況將面臨嚴重困難，如今中獎後她也正式退休。

賓夕法尼亞州61歲退休婦女凱倫的丈夫科夫曼在今年4月份因腦部腫瘤的併發症去世，但在他生命最後2週，凱倫在一家加油站花20美元買了一張刮刮樂，並中了100萬美元大獎。（Pennsylvania Lottery）

賓夕法尼亞州61歲退休婦女凱倫的丈夫科夫曼在今年4月份因腦部腫瘤的併發症去世，但在他生命最後2週，凱倫在一家加油站花20美元買了一張刮刮樂，並中了100萬美元大獎。（WTAE）

凱倫的丈夫科夫曼（ajakfh.com）

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根據美聯社等美媒報道，賓夕法尼亞州61歲退休婦女凱倫（Karen Coffman）表示，和她結婚31年的丈夫科夫曼（Robert Coffman）在今年4月份因腦部腫瘤的併發症去世。

但在他生命最後2週，凱倫在匹茲堡附近城鎮的一家加油站花20美元（約156港元）買了一張刮刮樂。

凱倫在店內刮開彩券並向店員確認自己中了100萬美元大獎時，她幾乎難以置信，她隨後回家告訴丈夫這個好消息，科夫曼一開始還不相信她的話，以為妻子是在開玩笑騙他。

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凱倫一直以來都喜歡買刮刮樂彩券來玩，她回憶起過往她曾多次告訴丈夫，自己有一天一定會中大獎，而且她之前也在同一家加油站中過6.5萬美元（約50萬港元）的高額獎金。

沒想到，正當丈夫擔心她往後在經濟上無人可依靠時，她一舉中大獎。

她曾對丈夫說：「羅伯特，你可以放心走了，我會好好的。」在領取象徵性支票的領獎儀式上，凱倫情緒激動地表示，她相信這次中獎是丈夫在去世前為她安排的禮物。

凱倫中獎後已於5月正式退休，計畫用獎金帶家人去迪士尼度假，並打算搬到佛州定居。

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