路透：中國邊境小型銀行允俄企開戶　維持兩國交易及規避美方制裁

美國上週公布新一輪對俄制裁名單，包括俄羅斯在中國唯一的銀行分行，圖切斷中俄之間交易渠道。但多名消息人士稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上月的訪華行程，已確保兩國續有支付選項。



路透社引述消息稱，自從普京訪華以來，設於中國東北邊境的多間特別授權銀行，允許俄羅斯企業在中國銀行開設非居民帳戶（non-resident accounts，NRA）。這些分行全部由中國的小型銀行營運，這些銀行在西方國家的業務有限，甚至完全沒有，以減少對中國的潛在影響。

分析指出，利用規模較小的地區性銀行進行交易， 能暫時避開美國的制裁雷達，也反映中俄須以更加複雜的步驟，以免遭美國偵測。而選址於邊境地區，則有助於代表俄羅斯企業的中間人，更易於往來兩國交易。

圖為2011年2月14日，位於莫斯科的俄羅斯外貿銀行（VTB）總部大樓。（Reuters）

分析指出，此選項在俄羅斯外貿銀行（VTM）上海分行遭美國制裁後，變得更加重要。 自俄羅斯在2022年2月全面入侵烏克蘭以來，中俄貿易更為密切。 2023年，兩國之間的貿易額增至創紀錄的2,400億美元。

中國人民銀行及由國金融監督管理總局，均未就此報道回應。報道則引述美國財政部官員稱，美方正致力偵測這些小型銀行，以打擊任何有助於俄軍的交易。