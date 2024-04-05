小林製藥紅麴保健品為何出事　專家：青黴菌孢子或來自工廠外

日本小林製藥的紅麴保健品日前驚爆食安危機，目前累計5人因腎病死亡、逾百人住院，日本當局仍在釐清引發問題的毒素。對此有專家認為，紅麴保健品可能在生產過程中受到工廠外的黴菌污染。



日本有關當局早前已派人到小林製藥調查事故起因。（路透社）

《日本經濟新聞》報道，小林製藥的紅麴保健品爆出食安問題至今已2個半月，日本當局仍在釐清引發問題的原因。日本厚生勞動省指出，截至3日已有188人住院。

厚生勞動省日前表示，在小林製藥紅麴保健品中驗出軟毛青黴（Puberulic acid），這是從青黴菌而來的天然化合物，毒性很高，但目前還不確定軟毛青黴是否就是造成服用者腎臟疾病的原因。

問題保健產品原本的生產線在大阪工廠，2023年年底才將生產線轉移到和歌山。在大阪工廠2023年使用同一批紅麴生產的33批產品中，有10批產品檢測出軟毛青黴，而其他批次生產的54批產品檢測結果均呈陰性。

而發生問題的產品，是在2023年4月至10月期間生產，有毒物質主要出現在9月的產出中。

東京大學藥理學和毒理學名譽教授唐木英明（Hideaki Karaki）表示，被發現含有有毒物質的產品是在很長一段時間內產製，因此不太可能是惡意摻入。

若工廠衛生條件很差，足以讓青黴菌繁殖，那不會只在部份批次中發現黴菌。同一批次的產品中僅有約30%發現軟毛青黴，很有可能是受到工廠外部的污染，稱「含有青黴菌孢子的空氣可能以某種方式進入工廠，像是透過牆壁裂縫。」

另名專家、靜岡大學食品衛生學教授增田修一（Shuichi Masuda）則提供不同的可能解釋，稱雖然目前還不確定，但用於發酵的米可能已被青黴菌污染。

由於大阪工廠已關閉，因此很難完全複製問題原料的生產條件，而有關軟毛青黴的研究論文也很少，在報告的病例中，軟毛青黴疑似會導致腎病。因此有專家認為需要耗時數月才能證明小林紅麴保健品與腎病之間的因果關係。

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