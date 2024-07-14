美媒：刺殺特朗普疑犯：車內搜出爆炸裝置　作案步槍是合法購得

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，現場傳出多響槍聲。他右邊臉部受傷，隨即由特勤人員及警員護送離場，經治療後已出院，並離開事發地區。美國聯邦調查局（FBI）證實向特朗普施襲的槍手爲20歲的賓州男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks） 。



2247 《華爾街日報》引述消息人士的話報道稱，調查顯示涉案疑犯的車內有爆炸裝置。美國廣播公司（ABC News）援引執法部門消息稱，在特朗普競選集會上發現的槍枝是槍擊案疑犯的父親合法購得。

1952 美國《政治報》（Politico）援引一份備忘錄報道，特朗普受襲後，競選團隊正在加強其所在地的保安，並要求華盛頓和西棕櫚灘的工作人員週日遠離辦公室。

備忘錄還要求競選工作人員不要公開評論賓州巴特勒槍擊案。

《政治報》援引競選團隊在一份內部備忘錄中表示：「我們還敦促你們認識到這場激烈選舉中的政治兩極分化。」

競選團隊重申，耳朵受傷的特朗普表現良好，而且「精神很好」。

美國廣播公司新聞14日早上，15日在在密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會的安全計劃，將在特朗普受襲後重新審查。

1950 特朗普在遇刺大半天後在社交媒體發聲明，呼籲民眾保持堅定的信念和反抗精神，保持團結。他又說期待出席7月15日在威斯康星州（Wisconsin）舉行的共和黨全國代表大會。

特朗普表示：「感謝大家的關心和祈禱，因為只有上帝才能阻止這種難以想像的事情發生。我們不會害怕，相反，我們在面對邪惡時保持堅韌不拔。」

特朗普稱，他們向事件中的受害者及其家屬表示哀悼，為傷者的康復祈禱，也在心中銘記被殘忍殺害的公民。

他呼籲「此時此刻我們比以往任何時候都更需要團結，展現出我們作為美國人的真正品格，保持堅強和決心，不讓邪惡獲勝」。

特朗普遇刺受傷事件現場圖（01製圖）

1627 中國企業家，波場TRON、陪我APP創始人孫宇晨（Justin Sun）在社交媒體說發文稱，他支持特朗普參選。

1538 現場人士講述案發時的情況，有人誤認為現場傳出的槍聲是爆仗聲。

1422 香港01就特朗普遇刺經過，進行影片及文字「足本還原」，請點擊閱讀觀看。

1420 路透社14日報道，根據賓夕法尼亞州選民紀錄，疑犯是註冊的共和黨人（registered republican）。

1301 特朗普被人目睹搭機到新澤西州，並自行走下飛機的舷梯。

1155 FBI官員舉行新聞發布會

官員稱，初步確認只有一名槍手參與事件。刺殺行動看來是針對特朗普，惟當局不準備公布槍手身份。

官員稱，未有已確認的犯案動機，以及槍擊事件發生後不存在其他威脅。

他稱當局已有關於凶器的線索，但暫時不方便訪露。

他稱，當局首要任務是確定作案動機以及是否有其他人參與。

當局確認被執法人員開槍擊斃的疑犯是男性。

FBI將對事件進行數天、數週甚至數月的調查。

1140 網上流傳槍手伏屍樓頂的照片，警方來到樓頂處理：

1133 特朗普向支持者發訊息

特朗普13日晚上在賓夕法尼亞州巴特勒的集會上遭遇槍擊事件後，向他的支持者發送了一封電子郵，其中包含簡短但具挑釁性的訊息。

「這是來自唐納德・特朗普的消息，」他在一個簡短的電子郵件中寫道，「我絕不會投降！」

電子郵件以他的簽名和肖像作為結尾。

1130 美媒稱，美國FBI已確認槍手身份

他是一名20多歲男子，是賓夕法尼亞州本地人。

全國廣播公司引述3名高級執法部門消息人士稱，槍手身處會場以外的地方，在特勤局保安範圍以外，這代表他並未接受安全檢查以及槍械探測儀檢查。

1114 賓夕法尼亞州長在社交媒體X發文稱，特朗普已離開巴特勒地區。

1100 當局稱，槍手是白人，在會場附近大樓樓頂連開8槍。

1045 拜登譴責事件

美國總統拜登就前總統特朗普（Joe Biden）7月13日集會現場發生槍擊一事召開緊急記者會，對事件表示強烈譴責。

1033 拜登與特朗普已通話。

1023 彭博社記者在社交媒體X發文稱，特朗普已出院。

0959 特朗普是被玻璃碎擊中

特朗普稱自己右耳被子彈擊中，但賓夕法尼亞州警方稱，他不是被子彈擊中，而是被玻璃碎片擊中。據稱這些碎片來自被子彈擊中的提詞器。

0957 兇器是AR步槍 場外大樓狙擊

當地檢察官：槍手當時從集會會場旁邊的一棟大樓上施襲、距離特朗普約180米至275米（200至300碼），用AR式步槍發射8發子彈。

0943 美國富豪馬斯克（Elon Musk）宣布公開宣布全力支持特朗普參選，並祝願對方早日康復。

0917 美國著名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）在社交媒體X發文稱支持特朗普參選。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。特朗普被保安人員帶走前，仍振臂高呼「戰鬥！」（Reuters）

0900 最新消息：

1. 特朗普遇襲事件：特朗普右耳被子彈擊中，槍手被擊斃，事件被定義爲暗殺未遂。

2. 執法人員消息稱，進行刺殺的是一名狙擊手，此人身在數百碼以外特勤局人員保安的範圍外。

3. 現任總統拜登聽取簡報，他說美國沒有可供暴力立足之地。他所有競選活動已取消，競選廣發布亦叫停。

4. 特勤局稱，特朗普情況安全，正在接受評估。

5. 特勤局稱，1名出席集會人士死亡、2人受傷，槍手已死。

0853 一名現場觀察講述目擊身邊一名男子頭部中槍的經過：

0840 檢察官：現場情況混亂

巴特勒縣地方檢察官Richard Goldinger稱槍擊案現場情況混亂，「現在真的很瘋狂，」他表示，他不知道目前仍有多少人留在事件現場，當局也沒有任何有關槍手身份的資訊。

Richard Goldinger說，巴特勒縣位於匹茲堡所在的阿勒格尼縣（Allegheny County ）正北方。他說，該縣約有65%是共和黨人，部份地區是農村地區。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，特朗普即時反應是捂住耳朵，此時他的右耳和臉應已受傷。（Reuters）

0835 槍手場外施襲 匿大樓樓頂開槍

CNN引述三名執法部門消息人士證實，槍手在集會會場外進行襲擊。

其中兩名消息人士稱，槍手位於會場外一建築樓頂上。多個執法部門消息人士稱此人為狙擊手，但其他細節尚不清楚。

巴特勒縣地方檢察官Richard Goldinger表示，他的首席調查員告訴他，槍手位於附近一棟建築物內，但沒有關於此人的更多詳細資訊。

「需要一支步槍[才能施襲]，」Richard Goldinger說。 「[距離]有幾百碼。」一碼大約0.9144米。

0824 據美國全國廣播公司報道，拜登競選團隊宣布暫停所有拜登接下來的外出活動，並將盡快撤下所有的電視競選廣告。

根據美媒及天空新聞（Sky News）等傳媒報道，事發時特朗普正在講話，槍聲傳出後，現場一片混亂。特朗普按着右邊臉，右耳一帶滲有血迹，一眾特勤人員隨即上前保護對方，持槍警員亦上台掩護。

特朗普由特勤人員護送離場時清醒，並舉起右手向支持者致意。他之後隨即載離現場，消息指他送到醫院接受檢查。

特朗普無性命之虞

特勤局之後表示，特朗普生命沒有大礙。霍士新聞引述白宮指，總統拜登（Joe Biden）已知悉事件，他對特朗普情況安全感到欣慰，強調這些暴力沒有立足空間，並認為大家為國家團結一致譴責事件。

《華盛頓郵報》及美國廣播公司（ABC）指，賓夕法尼亞州巴特勒縣（Butler County）檢察官一度稱在特朗普競選現場有2人喪生，當中包括槍手，另外亦有一人情況危殆。

特勤局其後確認，案中1名觀眾死亡、2名觀眾受傷，槍手亦已被擊斃。

槍聲傳出後，特朗普按着右臉。（Reuters）

特朗普疑遭槍擊，有特勤人員似乎為他止血。（Reuters）

特朗普在競選活動時遇到槍擊，從網上片段可見，他的右臉似乎受傷。（網上圖片）

特朗普競選團隊發表聲明，指特朗普感謝執法部門及救援人員就這宗大逆不道事件中的迅速行動。聲明提到特朗普已在當地一間醫療設施接受檢查，他並無大礙。