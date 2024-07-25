137議員集體杯葛內塔尼亞胡演說　巴裔女議員：戰爭罪犯！

美國巴勒斯坦裔眾議員特萊布（Rashida Tlaib）在以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）訪問華盛頓期間要求逮捕他，高舉「戰犯」和「種族滅絕罪」的標語抗議這位右翼領導人周三在國會聯席會議上的演講。



「他們不會抹去我們。巴勒斯坦人存在，我們應該活下去。我們今天的存在將提醒我們，我們不會去任何地方，」民主黨密西根州眾議員特萊布在社群媒體上說。 「我永遠不會退縮，向權力講真話。以色列的種族隔離政府正在對巴勒斯坦人實施種族滅絕。」

內塔尼亞胡在國會聯席會議上發表講話時，美國巴勒斯坦裔眾議員特萊布（ Rashida Tlaib）舉著標語寫着「種族滅絕有罪」。（Reuters）

特萊布——唯一的巴勒斯坦裔美國國會議員——帶來了一位客人：哈尼·阿爾馬德霍恩（Hani Almadhoun），他在內塔尼亞胡政府的加沙種族滅絕中失去了150多名大家庭成員 。

這位女議員說：「在目睹他的妹妹被迫吃動物飼料後，他和他的家人決定開設一個施粥所，為飢餓的鄰居提供食物。」 「以色列種族隔離政權正在利用飢餓作為戰爭武器，這是一種戰爭罪。」

超過135名國會民主黨人、眾議員托馬斯·馬西（Thomas Massie，肯塔基州—共和黨）和美國參議員桑德斯（ Bernie Sanders ，佛蒙特州—獨立）抵制內塔尼亞胡的演講。

「內塔尼亞胡不僅是一個戰犯。他還是一個騙子，」 桑德斯在社群媒體上說道。 「所有人道組織都同意：數以萬計的兒童面臨飢餓，因為他的極端主義政府繼續阻止援助。以色列人希望他下台。所以他來到（美國）國會競選。」

紐約州眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez） 表示：「我們很清楚，內塔尼亞胡已經失去了很多聽眾，他只在國會向一小部分人發表了講話。」

「當這種情況發生時，他們會用非議員人士來填補座位，就像他們在頒獎典禮上所做的那樣，表現出全員出席和支持的樣子。」

以色列總理內塔尼亞胡於2024年7月24日在美國華盛頓國會山莊發表講話當天，警察試圖阻止親巴勒斯坦示威者在車站外摘下美國國旗。(Reuters)

加州民主黨眾議員眾議員Sara Jacobs在社交媒體上表示： 「我不會出席內坦亞胡總理今天的演講。據報導，他的軍隊已殺害超過39,000名巴勒斯坦人。他沒有把人質帶回家。他沒有讓以色列變得更安全。我們需要具體的行動來結束這場戰爭和所有的苦難，而不是表演姿態。」

「由於我的猶太教養和價值觀，我今天無法參加內塔尼亞胡總理的講話。」她解釋道。

德州民主黨眾議員Greg Casar在聲明中表示：「我抵制內塔尼亞胡的講話。今天，以色列人質的家屬稱總理的講話是『公關噱頭』，旨在掩蓋他自己的失敗。」

內坦亞胡不僅沒有安全送回人質，他還殺害、傷害了幾乎所有在加沙的巴勒斯坦人，或讓他們流離失所，沒有保證以色列人的安全，並試圖將我們拖入另一場無休止的中東戰爭，危及美國自身的安全。

他補充說：「美國必須結束對以色列政府的無條件軍事援助，並確保立即停火、遣返人質和長期和平。」

兼任參議院議長的副總統賀錦麗（又譯，哈里斯）沒有主持周三的會議。在拜登本周早些時候退出競選後，賀錦麗成為民主黨總統候選人，定於周四與內塔尼亞胡私下會面。

以色列總理內塔尼亞胡於2024年7月24日在華盛頓國會發表講話當天，在美國眾議院議長邁約翰遜（ Mike Johnson）陪同下會見記者。(Reuters)

內塔尼亞胡的演講引起在場議員和其他與會者的熱烈掌聲，演說不僅指哈馬斯「怪物」，而且還針對「伊朗的恐怖軸心」，他說，「伊朗的恐怖軸心是與美國、以色列和我們的阿拉伯朋友對峙的。」

「這不是文明的衝突，而是野蠻與文明之間的衝突，是美化死亡者與神聖化生命者之間的衝突。」

以色列的武裝部隊至今已在加沙地帶造成了超過13萬巴勒斯坦人傷亡。而內塔尼亞胡譴責他所謂的「將以色列描繪成種族主義和種族滅絕的誹謗」，這些誹謗「旨在妖魔化猶太國家並妖魔化世界各地的猶太人」。

針對美國各地的親巴勒斯坦抗議活動，內塔尼亞胡感嘆道，「許多反以色列抗議者選擇與邪惡站在一起。他們與哈馬斯站在一起。他們與強姦犯和殺人犯站在一起。」

以色列總理內塔尼亞胡於2024年7月24日在美國華盛頓美國國會山莊舉行的國會聯席會議上發表講話。(Reuters)

內塔尼亞胡在演說中援引未經證實的拜登政府說法稱： 「據我們所知，伊朗正在資助目前國外發生的抗議活動。」 「當德黑蘭的暴君——他們把同性戀者吊死在起重機上，並謀殺不遮住頭髮的婦女——讚揚、提拔和資助你時，你就正式成為伊朗有用的白痴了。」

他又說：「這些抗議者高呼『從河流到海洋』，但許多人不知道他們在談論哪條河流和哪條海洋。」

周二，數百名猶太人領導的示威者在國會大廈內被捕 ，他們抗議美國政府繼續支持以色列襲擊加沙以及內塔尼亞胡演講。周三，又有數千名抗議者走上華盛頓特區街頭，和平組織計劃包圍國會大廈。

2024年7月24日，以色列總理內塔尼亞胡在美國國會發表講話，親巴勒斯坦示威者焚燒美國國旗和內塔尼亞胡的肖像模型。(Reuters)

內塔尼亞胡在演講中還感謝拜登「在10月7日的野蠻襲擊後對以色列的衷心支持」，總理稱這次襲擊「就像一天內發生了二十次911事件」。

拜登表達了對這個中東重要盟友的「堅定不移」的支持，自10月以來批准了數十億美元的新軍事援助和100多項向該國出售武器。拜登政府也否決了聯合國安理會多項要求加沙停火的決議。

內塔尼亞胡懇求美國提供更多援助，他說：「更快地給我們工具，我們將更快地完成工作。」他補充：「如果哈馬斯投降、解除武裝並歸還所有人質，加沙的戰爭可能明天就會結束。」

以色列總理內塔尼亞胡在美國國會發表講話，SpaceX 和特斯拉（Tesla）行政總裁官馬斯克(Elon Musk)也為席上客。（Reuters）

特萊布則認為，內塔尼亞胡應該在美國被捕。她周一說：「內塔尼亞胡是一名對巴勒斯坦人民實施種族滅絕的戰犯」,「兩黨領導人邀請他向國會發表講話，這是完全可恥的。他應該被逮捕並送交國際刑事法院。」

國際刑事法院檢察官卡里姆汗（Karim Khan）已向內塔尼亞胡、以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallan）和三名哈馬斯領導人申請逮捕令，罪名是涉嫌戰爭罪和反人類罪，包括10月7日及之後犯下的滅絕罪。

除了國際刑事法院的困境和國際法院的種族滅絕案外，國際法庭上周在另一宗案件中裁定，以色列對巴勒斯坦長達57年的佔領是一種非法形式的種族隔離，必須盡快結束。