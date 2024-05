李顯龍的二十年、二十年、二十年

1984年



12月30日的那場會議,四十年來被說過不知多少遍。

那是一個星期日的晚上,地點在武吉知馬陳慶炎的家。這位當時的新加坡財政部長請來了內閣部長級的吳作棟、王鼎昌、丹那巴南、麥馬德、賈古瑪、楊林豐,政務部長級的李玉全、鄭永順、阮順美、莊日昆,以及八日前剛贏得議席、將要進入國會的李顯龍。

在那場大選中,人民行動黨得票率下跌了超過一成,首次在大選中輸掉兩席。雖說他們仍然得到六成半選民支持,惹耶勒南和詹時中兩名反對派在總數79席的國會中亦不可能起什麼作用,不過新人事、新作風已是人民行動黨核心成員的共識。

陳慶炎家的那場會議亦正是要討論在副總理吳慶瑞和拉惹勒南卸任之後,他們這班30後、40後的第二梯隊中應該由誰來接捧。(李顯龍是當中唯一的50後,彼時年僅32歲。)

身兼財政部長和貿易及工業部長的陳慶炎表明沒有興趣接任,國防部長吳作棟於是成為眾望所歸,搭配身兼人民行動黨主席的王鼎昌作為第二副總理。

雖然根據《人民行動黨歷史》作者薩稀賈古瑪翻查的政府檔案,吳作棟在前一天,亦即是12月29日向李光耀提交的新內閣名單中已位列第一副總理,但那場陳慶炎、吳作棟、丹那巴南他們後來皆曾提及的會議,至少也確認了黨內新一代對吳作棟的支持,包括李顯龍。

「我同作棟共事過,也很願意支持他。」李顯龍原本在新加坡武裝部隊任職,是隊中最年輕的准將。由於妻子黃名揚兩年前才不幸離世,留下年幼的一女一子,據說當時李顯龍還未有心情從政,是在吳作棟力勸之下才決定參選。這位國防部長除了賞識李顯龍的能力之外,亦提到因為當屆大選的新梯隊眾多,如果李顯龍未來成為這一代人的領導,在當時、而非等下一屆才參選將會得到更大支持。

於是,李顯龍的履歷交到拉惹勒南、林金山等黨內大老面前——1970年總統獎學金、1971年新加坡武裝部隊獎學金、1974年劍橋大學數學系畢業兼計算機科學文憑、1980年哈佛大學甘迺迪政府學院公共行政碩士。二十年的時間,由剛升上公教高中、在種族騷亂中不知如何回家的少年人,到成家立室、能夠獨當一面的准將。

PAP Rally for the 1984 General Elections at Fullerton Square. (Ministry of Information and the Arts Collection, courtesy of National Archives of Singapore)