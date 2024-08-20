鬼月．細思極恐｜住酒店夜晚聽見「敲門聲」　監視器畫面令人心寒

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

一名網友分享，他曾到台北市某市場的附設地下室停車場停車，周遭恐怖的氛圍令他感到身體不適。

加上當晚入住酒店時，還發生詭異的敲門事件，隔天求證酒店監視器畫面，結果瞬間讓他心裡冷了半截。

網民猜測更恐怖：會不會是從停車場跟你回酒店？

鬼月．細思極恐｜住酒店夜晚聽見「敲門聲」　監視器畫面令人心寒（01製圖）

點圖放大閱讀（慎入）：

+17

該名網友在臉書社團「靈異公社」分享一段7年前的經歷，他表示當時到台北拜訪親戚，無意間找到一個市場附設的地下室車位。

當他開車下去後，除了感覺建築物老舊外，地下室車位也很陰森，但他一心只想趕快停車，因此停完後就匆忙離開了。

靈異｜大馬驚爆現實版《Annabelle》　20歲女遭恐怖娃娃邪靈纏身細思極恐｜慘被「鹹濕鬼」床上蹂躪　原來全因朋友偷偷做過這件事入住酒店記得先敲3下門　女住客廁所傳出「沖涼聲」　原來係……

一直到了晚上十點多，他回去取車時才仔細看了停車位的周遭，恐怖的氛圍讓他感覺不適，當下就趕緊將車開回酒店。

【延伸閱讀】鬼月盂蘭節｜酒店經理籲農曆七月「別住這種房」：最常有怪事發生

【延伸閱讀】鬼月盂蘭節｜酒店經理籲農曆七月「別住這種房」：最常有怪事發生 （01製圖）

點圖放大閱讀：

+7

當天他們一家入住的房間是位於樓層邊間（尾房）的位置，然而才剛進房門約10秒的時間，門外就傳來急促的敲門聲。

當下他跟太太覺得很疑惑，心想服務人員怎麼知道他們進房了，以為還有什麼事情要告知，於是他喊了幾聲「請問是服務人員嗎？」，但沒有任何回應。

這時他看了房門的防盜眼，外面一個人也沒有，他便立刻打開房門，整個人卻愣在原地，因為外面不但沒有人，長廊上連一個人影也沒有。

【延伸閱讀】細思極恐｜泰國酒店遺失手機　打自己號碼竟接通　接聽電話嘅係……

【延伸閱讀】細思極恐｜泰國酒店遺失手機　打自己號碼竟接通　接聽電話嘅係……

點圖放大閱讀：

+25

隔天早上，他跟酒店人員反應此事，希望能夠調閱監視器，確認昨天會不會是有人在惡作劇，結果監視器畫面中只見他與太太、孩子一行人進入房間，隨後他探頭出來的影像，讓他瞬間心裡冷了半截。

文章曝光，網友們紛紛表示：

「是不是從停車場跟著你回酒店？」
「一般都說酒店避免住尾房」
「只有敲門，算是很禮遇客氣了」
「吃素、八字重有在做功課跟遇不遇到無關，可能當時剛好你的磁場不好就遇到了」

【同場加映】細思極恐｜連續兩晚聽到3下敲門聲　以為樓上嘈　下秒房門打開……

【同場加映】細思極恐｜連續兩晚聽到3下敲門聲　以為樓上嘈　下秒房門打開……

點圖放大閲讀👇👇👇

+18
鬼月盂蘭節｜農曆七月別亂執利市？網友揭恐怖經歷　險害細女慘死細思極恐｜睇睇下戲突然有陌生人叫自己快啲離開戲院　原因極恐怖恐怖睇樓經歷｜買樓租屋臨簽約支筆突然冇墨要小心　可能間屋係……細思極恐｜為亡父守夜　突出現詭異女童跪拜哭泣　還叫得出他全名鬼月盂蘭節｜農曆七月不宜結婚？命理師這樣說　婚宴打扮也要注意鬼月怪事｜每逢農曆七月升降機竟自動這樣做　不少網民有類似經驗

延伸閱讀：

政大金旋獎舉辦逾40年　捧紅陳綺貞、蘇打綠、盧廣仲等明星

滿滿回憶！南部辦桌「壓軸菜色」上桌 網感動：小時候最奢侈的美食

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

靈異Online
靈異
鬼節
盂蘭節
酒店
旅遊注意
熱話
台灣
運程命理
聯合新聞網