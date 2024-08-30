珊珊襲日本｜「椰樹君」捱過4次颱風　再次抗風獲大批網友打氣

颱風來臨時，台東三仙台有用生命直播而成名的「鏡頭君」，日本則有力抗颱風爆紅的「椰樹君」。



日本鹿兒島枕崎一間酒店，靠海設置了即時影像監視器，在颱風來臨時吸引大批網友觀看「颱風搖滾區」的景象。

由於畫面中一棵椰子樹，每次都被暴風吹得東倒西歪，讓網友觀浪時忍不住為它加油打氣，甚至幫它取了「椰樹君（ヤッシー）」的暱稱。

椰樹君過去至少歷經4次颱風都未倒下（X@livecam_db）

椰樹君過去至少歷經4次颱風都未倒下（X@livecam_db）

椰樹君過去至少歷經4次颱風都未倒下（X@livecam_db）

椰樹君過去至少歷經4次颱風都未倒下（X@livecam_db）

椰樹君過去至少歷經4次颱風都未倒下（X@livecam_db）

椰樹君過去至少歷經4次颱風都未倒下，珊珊颱風昨晚肆虐鹿兒島時，上萬網友深夜也觀看直播為它集氣。

點圖放大看看椰樹君vs珊珊颱風的影像及網民的留言：

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鹿兒島縣枕崎市酒店Ocean Hotel Iwato，在海邊設置了即時影像監視器，畫面左側可以看到一棵椰子樹，後方則是沙灘與大海。

每逢颱風襲擊時，大批網友就會打開直播，為這棵被稱為「椰樹君」的椰子樹加油打氣。「椰樹君」至今已至少挺過4次颱風摧殘。

珊珊颱風28日接近九州後，《朝日電視台》、《Weather News》等都在YouTube頻道分享Ocean Hotel Iwato的直播影片，吸引上萬網友確認「椰樹君」的狀況。

28日深夜11點46分，狂風暴雨使椰樹君被吹得歪七扭八、數度出現殘影，讓許多網友憂心表示「椰樹君好像會被連根拔起」、「等我明天起床，它會不會就消失了？」，急忙幫它集氣。

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日本氣象廳2024年8月28日當地時間中午12時在網站更新「珊珊」移動路徑最新預測。（日本氣象廳）

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受停電影響，直播影像在29日深夜斷線後，許多人相當擔憂「椰樹君」的狀況。所幸直播畫面29日早上恢復後，「椰樹君」仍在堅守崗位，讓大批網友鬆了口氣，在直播留言「太好了，椰樹君平安無事」、「它果然所向無敵」。

儘管鹿兒島縣29日上午風勢減弱，但海象仍險惡。日本氣象協會表示，珊珊颱風移動速度緩慢，九州地區已出現破紀錄大雨，若影響時間拉長，恐導致嚴重災情發生。

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珊珊颱風直撲日本，讓不少車主擔心愛車將被浸壞。（YouTube@ANNnewsCH）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】