世上最簡約寺廟在日本？新裝設計MUJI風　埼玉縣妙善寺變打卡點

上面這張圖片，你跟我説是一座寺廟？



沒錯！這個空無一物、原木配色的建築，確實是一座寺廟，日站君願意稱之為「全世界最極簡的寺廟」！

這個寺廟位於日本埼玉縣，名字叫妙善寺正殿。

日本埼玉縣妙善寺本堂（Facebook@パーシモンヒルズアーキテクツ ）

點圖放大瀏覽：

+ 22

因為當地的城鄉發展、人口外移等等因素，這個寺廟面臨着少人問津的窘況，所以妙善寺正殿進行了全新的整改。

整體的設計由日本的建築事務所PERSIMMON HILLS負責，這次整改主要是想通過設計，消除人們對寺廟的封閉印象，同時也要透過動線、空間功能的重新梳理，讓這座寺廟對信徒或是其他在地居民成為能夠自在親近的存在。

所以空間運用了大量的木頭，使整體的氛圍温和舒適，並運用日本向來對木造建築細膩的建造方式，透過穿孔、加固，穩定四角平行、垂直的木樑，讓寬敞的主廳空間也一樣不需要石樑，也能夠相當安全穩固地乘載整體建築的重量壓力。

【延伸閱讀】馬岩松新作獲封「北京最靚公屋」 網民卻一面倒劣評：像九龍城寨

【延伸閱讀】馬岩松新作獲封「北京最靚公屋」 網民卻一面倒劣評：像九龍城寨

點圖放大瀏覽：

+ 13

這樣全新的設計讓妙善寺既保留下對信仰的虔誠氣息，同時成為了周圍居民的休閒場所，並且還引來了不少參觀它的人。

網友們看到這樣的新型態開放式寺廟，有的人認為全新的設計讓空間更大化的利用起來是一件好事，但也有網友説沒有寺廟虔誠的味道了，失去了想去的慾望。

那麼大家能接受這樣極簡寺廟設計嗎？

【延伸閱讀】中國速度震驚日本 29小時起好一棟11層高公寓 已包裝修可即入住

【延伸閱讀】中國速度震驚日本 29小時起好一棟11層高公寓 已包裝修可即入住

點圖放大瀏覽▼▼▼

+ 24

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】